W głowie się nie mieści 2 to wielki sukces Pixara. Disney wie, jak to wykorzystać

„W głowie się nie mieści” porwało widzów na całym świecie

„W głowie się nie mieści” to amerykański film animowany wyprodukowany przez Pixar Animation Studios i wydany przez Walt Disney Pictures w 2015 roku. Fabuła filmu koncentruje się na życiu 11-letniej dziewczynki o imieniu Riley Andersen, która przeprowadza się z rodziną z Minnesoty do San Francisco. W jej umyśle znajduje się centrum dowodzenia, gdzie pięć głównych emocji: Radość, Smutek, Strach, Gniew i Odraza, steruje jej reakcjami i zachowaniami. Radość stara się utrzymać Riley szczęśliwą, ale przeprowadzka wprowadza zamieszanie w emocjach dziewczynki.

Źródło: Pixar, Disney

Główna fabuła skupia się na Radości i Smutku, które w wyniku awarii zostają wyssane z centrum dowodzenia do długoterminowej pamięci Riley. Pozostałe emocje próbują zarządzać zachowaniem dziewczynki, co prowadzi do różnych problemów. W międzyczasie Radość i Smutek muszą znaleźć drogę powrotną, aby przywrócić równowagę w umyśle głównej bohaterki. Podczas swojej podróży uczą się, że każda emocja ma swoje miejsce i znaczenie, a Smutek jest równie ważny jak Radość.

„W głowie się nie mieści” spotkał się z powszechnym uznaniem krytyków. Na stronie Rotten Tomatoes film ma 98% pozytywnych recenzji, a na Metacritic uzyskał wynik 94 na 100. Film odniósł również duży sukces komercyjny. Przy budżecie wynoszącym około 175 milionów dolarów, „W głowie się nie mieści” zarobił ponad 857 milionów dolarów na całym świecie. Był to siódmy najbardziej dochodowy film 2015 roku.

Źródło: Pixar, Disney

„W głowie się nie mieści 2” również zaliczyło świetny start

Kilka dni temu, około dziewięć lat po premierze pierwszego filmu, do kin trafiło „W głowie się nie mieści 2”. Kontynuacja została po raz pierwszy zapowiedziana w 2022 roku na Disney’s D23 Expo. Reżyserię objął Kelsey Mann, a scenariusz ponownie napisała Meg LeFauve, współtwórczyni pierwszego filmu.

Kontynuacja nadal skupia się na Riley i jej emocjach, ale teraz przedstawia ją jako nastolatkę. Umysł dorastającej dziewczynki był już skomplikowany, a emocje, które towarzyszą nastolatce, są jeszcze bardziej interesujące do ukazania i analizy w animacji. To także okazja do wprowadzenia nowych postaci — w „W głowie się nie mieści 2” pojawia się nowa emocja: zestresowany Niepokój w kolorze pomarańczowym.

Źródło: Pixar, Disney

W mniej niż tydzień od premiery, nowy film Pixara pozwolił powrócić Disneyowi na szczyt (wreszcie, bo ostatnimi czasy była to niesamowicie kiepska passa) i w kilka dni zarobiła ponad 379 milionów dolarów, co już teraz stawia „Inside Out 2” na 4. miejscu na liście najbardziej dochodowych filmów tego roku. Okazuje się jednak, że nadchodzi więcej dzieł z tego uniwersum.

„W głowie się nie mieści” dostanie swój serial. I to już za chwilę!

Jak donosi Deadline, Peter Docter, obecny dyrektor kreatywny Pixara, sporo mówił o planach na przyszłość związanych z tą marką i oficjalnie potwierdził, że serial „W głowie się nie mieści” powstaje — a właściwie że już jest gotowy i wkrótce będzie miał premierę na Disney+:

Skończyliśmy. Premiera odbędzie się wiosną przyszłego roku. Nie jestem pewien, czy znana jest konkretna data premiery. […] W pierwszym filmie pokazaliśmy, jak powstają sny Riley. To dlatego są takie dziwne. Postanowiliśmy kontynuować wątek snów, oraz tego, jak one na nas wpływają. I potrafią być naprawdę niezwykłe.

Źródło: Pixar, Disney

Na ten moment nie wiemy o serialu nic więcej, ale pewne jest to, że dużo czekania nam nie zostało. I patrząc na to, jak poradziły sobie filmy — to naprawdę świetne informacje.

Źródło: Deadline

Grafika wyróżniająca: Pixar, Disney

