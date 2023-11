W głowie się nie mieści 2 - zwiastun i zupełnie nowe emocje!

W pierwszym filmie “W głowie się nie mieści” Riley, 11-letnia dziewczynka, po przeprowadzce z Minnesoty do San Francisco nie potrafi się zaaklimatyzować w nowym miejscu. Do tego dochodzi burzliwy okres dojrzewania, który sprawia, że dziewczynka popada w głęboki kryzys emocjonalny i ryzykuje utratę nie tylko przyjaciół, ale i rodziny.

Równie ważnymi bohaterami, co sama Riley, były emocje mieszkające w jej głowie. pięciu emocjach w jej głowie, granych przez znakomitą obsadę: Radość (Małgorzata Socha), Smutek (Kinga Preis), Odraza (Maja Ostaszewska), Strach (Cezary Pazura) i Gniew (Szymon Kuśmider). Film z 205 roku pokazywał przygody Radości i Smutku w umyśle Riley, które musiały nauczyć się współpracować, aby pomóc Riley zaadaptować się do nowego domu i pogodzić się z wieloma emocjami, które odczuwa.

W głowie się nie mieści 2 - zwiastun i fabuła

Kontynuacja nadal będzie kręcić się wokół Riley i jej zespołu emocji, ale tym razem film będzie pokazywać Riley jako nastolatkę. Jeśli umysł dorastającej dziewczynki nie był już wystarczająco zagmatwany, to emocje buzujące wewnątrz nastolatki powinny być jeszcze ciekawsze do przedstawienia i analizy w animacji. To także szansa na wprowadzenie do filmu nowych bohaterów - w zwiastunie "W głowie się nie mieści 2" pojawia się nowa emocja: zestresowana Niepokój w kolorze pomarańczowym.

Kontynuacja została po raz pierwszy ogłoszona w 2022 roku na Disney’s D23 Expo. Reżyserią zają się Kelsey Mann, a scenariusz ponownie napisała Meg LeFauve, która współtworzyła pierwszy film. "W głowie się nie mieści 2" ma wejść do kin 14 czerwca 2024 roku - około dziewięć lat po pierwszym filmie. Jak na razie nie mamy informacji, czy w polskiej wersji usłyszymy te same głosy, co w części pierwszej.