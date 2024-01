NASA opracowała oponę idealną na Marsa. Oto, co potrafi

Tradycyjne opony, które z powodzeniem służą nam na naszych drogach, są nieodpowiednie w kontekście ekstremalnych warunków kosmicznych. Naprawa przebitej opony na Marsie lub Księżycu jest szalenie trudna, dlatego NASA zaczęła szukać alternatywnych rozwiązań. Superelastic Tire to owoc tych poszukiwań. Opona ta wykorzystuje niezwykłe właściwości stopów metali z pamięcią kształtu — głównie nikiel-tytan (NiTi) i jego pochodnych.

Co wyróżnia oponę Superelastic Tire? Przede wszystkim jej zdolność do wytrzymywania ogromnych odkształceń bez trwałego uszkodzenia. Tradycyjne opony gumowe mogą wytrzymać niewielkie odkształcenia, podczas gdy Superelastic Tire może wytrzymać gigantyczne z punktu wdizenia tradycyjnych opon naprężenia. Co więcej, po odkształceniu opona wraca do swojego pierwotnego kształtu, dzięki czemu jest praktycznie niezniszczalna.

Superelastic Tire korzysta z zaawansowanych stopów z pamięcią kształtu jako głównych elementów nośnych. Te materiały nie tylko są odporne na odkształcenia, ale także pozwalają na dostosowanie opony do różnych potrzeb. Możemy regulować jej poziom przyczepności w zależności od terenu, po którym się poruszamy — włączając w to tereny naprawdę ekstremalne. Taka opona może znaleźć zastosowanie nie tylko w kosmicznych misjach, ale również w codziennym życiu na Ziemi.

Opona Superelastic Tire ma także inne zalety. Nie wymaga powietrza ani felg, co obniża wagę pojazdu i poprawia jego energooszczędność. Ciekawym aspektem jest również fakt, że Superelastic Tire jest całkiem uniwersalna, jak chodzi o jej zastosowania. Właściciele pojazdów terenowych, rowerów czy nawet elektrycznych hulajnóg powinni w przyszłości móc docenić właściwości tego typu opon — wytrzymałych oraz zdecydowanie mniej problematycznych niż te, z których korzystamy obecnie.

Jedna z firm nawet uruchomiła projekt na Kickstarterze, aby skomercjalizować tego typu opony i wprowadzić je na rynek - na razie tylko dla rowerów. To tylko jeden z przykładów, jak NASA inspiruje i wprowadza nowe technologie do naszego życia. Nie jest to pierwszy raz, kiedy technologia wprost z kosmosu stała się częstym gościem w naszej rzeczywistości. Między innymi pianka montażowa, czy też odporne na zarysowania soczewki okularowe pochodzą wprost od projektów, które tworzyliśmy z myślą o kosmosie.

Superelastic Tire to jedno z najnowszych osiągnięć świata technologii. Kosmos to niejedyne miejsce, w którym możemy skorzystać z powyższych projektów — być może kiedyś powstanie auto, w którym zostaną zastosowane tego typu opony. Byłoby bardzo miło — to odbyłoby się również z