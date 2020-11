Volkswagen Golf R aspiruje do klasy premium?

Bazowa wersja Golfa R 8. generacji jest już całkiem bogato wyposażona, ale to chyba nie usprawiedliwia ceny tego modelu, która jest tylko nieznacznie niższa od granicy 200 000 PLN. Nawet biorąc pod uwagę premierowy rabat w kwocie 6000 PLN, za samochód trzeba dzisiaj zapłacić 192 690 PLN. To nieco o ponad 1000 PLN więcej niż za bazową wersję Audi S3 z silnikiem o mocy 310 KM i napędem na wszystkie koła oraz 490 PLN więcej niż Mercedes-AMG A35 4Matic z silnikiem oferującym 306 KM. Owszem, Golf R jest nieco mocniejszy, oferuje 320 KM i 420 Nm momentu obrotowego, ale różnice są raczej kosmetyczne. Tym bardziej, że we wszystkich trzech przypadkach mamy także automatyczną skrzynię biegów. Osiągi są bardzo podobne, 3 wymienione hot-hatche potrafią rozpędzić się do 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund i osiągają 250-270 km/h.