Volkswagen Golf R Mk8

Golf to jeszcze do niedawna najpopularniejszy model w ofercie niemieckiego koncernu. To nie tylko bardzo uniwersalny samochód, ale też dostępny w wielu wersjach, które mają zaspokajać oczekiwania każdego klienta. Ci najbardziej wymagający od zawsze byli zainteresowani modelem R, który zadebiutował w 2002 roku z sześciocylindrowym silnikiem V6 o pojemności 3.2 litra o mocy 241 KM. Model ten okazał się prawdziwym hitem, a Volkswagen sprzedał aż trzykrotnie więcej egzemplarzy niż oczekiwał. Najnowszy Golf R pewnie tego sukcesu nie powtórzy, bo wymagania klientów nieco się przez te 18 lat zmieniły, ale z pewnością może się podobać.