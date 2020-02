Mozilla startuje z testami swojego VPN – podchodzi do tematu naprawdę poważnie

Twórcy przeglądarek w ostatnich miesiącach masowo zaczęli swoim użytkownikom serwować wbudowane w nie VPNy. Kto śledzi temat, ten wie że dotychczas nie wyglądało to specjalnie bezpiecznie. Mozilla postanowiła do tematu podejść zupełnie inaczej niż jej rynkowi konkurenci. Zamiast prostych (i, co ważniejsze, darmowych) dodatków — postawiła na płatną usługę, której testy właśnie ruszyły. Oto Firefox Private Network VPN!