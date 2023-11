Nowy elektryk w Polsce! Tak wygląda chiński samochód premium

Voyah — chińskie ekskluzywne elektryki weszły do Polski

Voyah to marka samochodów elektrycznych klasy premium, która oficjalnie zawitała na polskim rynku. Powstała w 2020 roku marka Voyah należy do drugiego co do wielkości koncernu motoryzacyjnego w Chinach, czyli Dongfeng Motor Corporation, który jest obecny na tamtejszym rynku od 1969 roku.

Źródło: Auto Fus Group

Voyah łączy wyjątkowe osiągi z najnowszymi inteligentnymi technologiami, ale celem marki jest także podkreślanie bogactwa kultury chińskiej i wciągających historii, które za nią stoją. Jak informuje sama firma — dzięki nasyceniu DNA zredefiniowaną esencją filozofii chińskiej kultury, współczesną estetyką przemysłowego designu oraz nieuznającym granic duchem innowacji, Voyah kształtuje na nowo „chińską elegancję” i tworzy całkowicie nowy obraz chińskich samochodów. Zobaczmy jednak jaki samochód trafi do naszego kraju i czy widać po nim te pięknie brzmiące obietnice.

Źródło: Auto Fus Group

Voyah Free — pierwszy samochód marki w Polsce

W Polsce zadebiutował właśnie Voyah Free, luksusowy SUV z silnikiem elektrycznym o wyjątkowym designie stworzonym przez zespół projektowy ItalDesign. Voyah Free dysponuje imponującym przyspieszeniem — od 0 do 100 km/h w 4,4 sekundy — a także obejmuje 20 zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę oraz ponad 50 innych funkcji zapewniających wygodną i bezpieczną podróż. Wśród nich znajdują się system night vision, pneumatyczne zawieszenie, inteligentny szklany dach i system audio Dynaudio. Pojazd bazuje na Electric Smart Secure Architecture, co według producenta gwarantuje bezpieczeństwo, komfortową jazdę i unikalne doświadczenia.

Źródło: Auto Fus Group

Samochód Voyah Free osiąga zasięg 500 km według normy WLTP. Napędzany jest przez dwa silniki, po jednym na każdą oś, osiągając łączną moc systemową 489 KM (310 KM z przodu i 410 KM z tyłu). Bateria ma pojemność brutto 106 kWh (100 kWh netto), przy czym maksymalna moc ładowania wynosi 120 kW. Voyah Free oferuje wyjątkowy program gwarancyjny obejmujący 8 lat/160 tys. km dla baterii oraz 5 lat/100 tys. km dla samego samochodu.

Źródło: Auto Fus Group

Źródło, grafika wyróżniająca: Auto Fus Group