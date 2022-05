Sztuczna inteligencja i nowoczesne rozwiązania - Volvo jedzie ku autonomicznym samochodom!

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Autonomiczne samochody stawiają przed twórcami setki wyzwań

Autonomiczne samochody są na ustach wszystkich pasjonatów nowoczesnych technologii w samochodach od wielu lat. Powoli stają się rzeczywistością, a firm testujących swoje autorskie rozwiązania przybywa. Volvo od wielu lat wykorzystuje najrozmaitsze technologie, których głównym zadaniem jest wspieranie kierowców. System City Safety dostępny jest w ich produktach od 2008 roku i wyręcza kierujących w wielu sytuacjach. Wykorzystywane przez niego algorytmy sztucznej inteligencji potrafią kierować samochodem (jego skręcaniem, hamowaniem) — i stanowią nieustanne wsparcie kierowcy.

Następnym krokiem będzie już przejście do jazdy autonomicznej, w ramach której samochody poruszać się będą po drogach samodzielnie. Przeskoczenie z drugiego na czwarty poziom autonomiczności to ogromne wyzwanie — przede wszystkim dlatego, że w przypadku tego ostatniego za wszystkie zdarzenia na drodze odpowiadać będzie producent samochodu. A jak pokazują ostatnie lata: im dłużej trwają testy, tym więcej pojawia się problemów i wyzwań. Specjaliści są zgodni, że mimo coraz większej popularności autonomicznych rozwiązań, nie oznacza to, że kierowcy bezpowrotnie znikną zza kółek. Wręcz przeciwnie: na każdym kroku widać jak niewyobrażalne ilości danych są potrzebne, by obecne systemy działały jak należy. A wciąż jesteśmy świadkami historii które potrafią zaskoczyć... wszystkich. Jedną z nich jest chociażby detekcja dzikiej zwierzyny i zapobieganie kolizjom. Prelegenci opowiadali historię, jak kilka lat temu nowoczesne systemy radziły sobie z wieloma gatunkami, ale nieprzewidywalna trasa kangurów okazała się wyzwaniem większym, niż ktokolwiek zakładał. Biorąc pod uwagę kolejne wyzwania — Volvo opracowuje nowe systemy, w których wykorzystywane będą czipy firmy Nvidia. W niedalekiej przyszłości wszystkie nowe modele aut będą miały zamontowane dwa komputery: jeden odpowiedzialny za obserwację, analizę informacji, bieżące decyzje i reakcje; drugi za zbieranie i analizowanie informacji na przyszłość. Aby lepiej, skuteczniej i bardziej odpowiedzialnie reagować na najróżniejsze sytuacje.

Unikalny projekt polskiego programisty. FATIK wygrał prestiżowy konkurs jednej z najważniejszych firm technologicznych na świecie

W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele Volvo Car Poland (Wojciech Nowak - product manager oraz Stanisław Dojs - rzecznik prasowy) ale także goście specjalni: Dr Maciej Kawecki (popularyzator nauki i autor kanałów o tematyce pop-science) i Maksymilian Paczyński. Uwaga dużej części publiczności była skupiona zwłaszcza w kierunku tego drugiego — bowiem ten 17-latek ma za sobą już zwycięstwo w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Intel: AI Global Impact Festival. Polak zajął 1 miejsce na świecie — technologiczny gigant docenił go za projekt FATIK.

Mając raptem 16 lat, Maksymilian stworzył algorytm pozwalający wykrywać zasypianie za kierownicą - i to już w fazie mikrosnu. To moment, w którym mózg nie nie analizuje szybko informacji, które widzi kierowca. To przekłada się na jego czas reakcji. W jaki sposób pomysł Maksymiliana działa? Dzięki zamieszczonej w samochodzie kamerze oraz sieciom neuronowych zaawansowane systemy są w stanie rozpoznawać mikroruchy (np. opadania oczu, głowy) będące oznaką zasypiania kierowcy. Gdy tak się stanie, aktywują się systemy alarmowe zamontowane w samochodach, by nie doprowadzić do wypadku. W Europie problem występuje, ale nie tak powszechnie jak w Stanach Zjednoczonych. Stary Kontynent nawet poza miastem oferuje wiele krętych dróg w których krajobrazy potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Tymczasem USA to niekończące się proste drogi. Monotonna jazda i brak jakichkolwiek widocznych zmian w otoczeniu przekłada się na łatwiejsze zmęczenie i dekoncentrację. Badania wskazują, że aż 38% Amerykanów przyznaje się do tego, że zdarzyło im się choć raz przysnąć za kierownicą.

Wykorzystywanie biometrii i coraz większa integracja człowieka z samochodami to jeden z trzech największych trendów w motoryzacji ostatnich lat. Maciej Kawecki opowiadał o unikalnych cechach każdego z nas — nie chodzi wyłącznie o odciski palców czy DNA, ale także rytm bicia serca czy właśnie oczy, z których można wyczytać tysiące rozmaitych informacji, a także możliwościami które takowe oferują. To właśnie one mają w przyszłości zadbać o dodatkowe warstwy bezpieczeństwa. Montowanie alkomatu połączonego z systemem? Niby fajnie, ale system nie ma żadnej gwarancji, że skorzysta z niego kierowca, a nie siedzący obok pasażer. Jeżeli jakąkolwiek niedyspozycję będą mogły wykrywać systemy oparte na biometrii czy właśnie skanowaniu oka — samochody przyszłości będą mogły być bezpieczniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to jednak, że za kilka lat zza kół znikną kierowcy. Pewnym jednak jest, że prowadzenie pojazdów będzie nie tylko wygodniejsze, ale znacznie bardziej bezpieczne.

Coraz więcej nowoczesnych systemów i nadzieja na w pełni autonomiczne samochody już w 2024 roku

Volvo ma nadzieję, że najpóźniej za dwa lata uda się zakończyć testy i ich nowa platforma technologiczna dla autonomicznych samochodów będzie gotowa. Testy zaawansowanych systemów ciągle trwają, a kolejne terabajty danych spływają do producentów dopieszczających kolejne systemy. Problemem jednak — jak to często bywa w świecie technologii — może być legislacja. Prawodawcy wciąż opracowują regulaminy dla motoryzacji w nowym wydaniu.

Wpis powstał przy współpracy z Volvo