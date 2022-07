Volkswagen wyda 20 mld euro na fabryki akumulatorów, powstanie ich 6

O ile Volkswagen zna się na produkcji samochodów, o tyle nadal ma spore problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb na akumulatory do modeli elektrycznych. To główny czynnik ograniczający obecnie produkcję modeli z rodziny ID. Stąd decyzja o inwestycji ponad 20 mld euro.

Volkswagen zbuduje 6 fabryk akumulatorów

Niemiecki Volkswagen i marki zależne takie jak Audi, Skoda czy Seat na poważnie zajęły się już konwersją swojej floty na auta elektryczne. Niestety do tego typu samochodów potrzeba akumulatorów, z którymi obecnie wcale nie jest tak różowo. Dlatego koncern zamierza postawić do 2030 roku aż 6 nowych fabryk akumulatorów za bagatela 20 mld euro w ramach nowopowstałej spółki - PowerCo. Szczegóły planu zostały przedstawione podczas symbolicznego otwarcia budowy takiej fabryki w Salzgitter. Do 2025 roku powstanie tam zakład, który będzie w stanie wyprodukować ogniwa o pojemności 40 GWh w ciągu roku, co oznacza, że będą to baterie dla około 500 000 samochodów. Kolejna fabryka ma powstać w Walencji w Hiszpanii, a lokalizacje następnych zakładów poznamy wkrótce. W sumie do 2030 roku Volkswagen chce produkować baterie o sumarycznej pojemności 240 GWh, które trafią do ponad 3 mln aut każdego roku.

Fabryka będzie bardzo nowoczesna, w 100% zasilana przez energię odnawialną, a w każdym zakładzie obecna będzie również linia pozwalająca na odzyskiwanie nawet 90% surowców ze zużytych baterii. Tym samym po kilku latach ma tu być wprowadzony niemal obieg zamknięty, kiedy to większość surowców potrzebnych do budowy baterii będzie pochodziła z odzysku. Volkswagen zamierza ustandaryzować swoje pakiety baterii, tak aby pasowały do wszystkich aut koncernu, co w rezultacie ma zaowocować znacznym spadkiem kosztów. Niemiecka firma celuje w cenę znacząco poniżej 100 euro za 1 kWh. To koszt mniej więcej o połowę niższy niż obecnie stosowanych akumulatorów.

Volkswagen z pewnością potrzebuje takich inwestycji, bo popyt na auta elektryczne jest tak wysoki, że firma sprzedała już całą zaplanowaną na 2022 rok produkcja kilka miesięcy temu. Jednym z głównych ograniczeń jest właśnie brak baterii, na które popyt rośnie w całej branży.