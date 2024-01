Problem 3 ciał na nowym trailerze. Znamy datę premiery hitu Netfliksa

Problem 3 ciał - pierwszy trailer

Miłośnicy literatury science-fiction z pewnością znają powieść "Problem trzech ciał" autorstwa chińskiego pisarza Liu Cixina. To pierwszy tom trylogii "Wspomnienie o przeszłości Ziemi", która odbiła się szerokim echem na całym świecie i zdobyła wiele nagród. Nie chcę wam za bardzo zdradzać fabuły jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z tym utworem, ale z pewnością mogę go polecić. Liu Cixin podszedł do swojej historii bardzo praktycznie, stara się trzymać zasad fizyki jaką znamy i zapewnić jak największy realizm całej historii, co dodatkowo wzmaga uczucie niepokoju jaki wywołuje lektura. Szczególnie polecam drugi tom, pod tytułem Ciemny las, który zrobił na mnie największe wrażenie.

Wracając jednak do serialu, nadchodząca produkcja Netfliksa to ekranizacja pierwszego tomu trylogii. Historia rozpoczyna się zagadkowymi morderstwami naukowców na całym świecie, które bada policja. Niezależnie od tego poznajemy historię młodej pani astrofizyk - Ye Wenjie, która odegra w serialu kluczową rolę. Książka jest trudna w odbiorze bo autor prowadzi nieliniową narrację, często skacząc w czasie przedstawiając zachowania bohaterów z różnych okresów. Wygląda na to, że w serialu będzie podobnie co może w pewnym stopniu utrudnić odbiór całej produkcji, ale powinno pozwolić budować napięcie, które w trailerze dodatkowo potęguje świetnie dobrana muzyka.

Nie chciałbym wam za dużo zdradzać, bo odkrywanie zagadki "Problemu 3 ciał" jest świetnym ćwiczeniem intelektualnym, a także dobrą zabawą, ale chyba nie musze ukrywać, że kluczową rolę odegra obca cywilizacja. Jakie są jej problemy i dlaczego zainteresowała się akurat Ziemią, to już będziecie musieli odkryć samodzielnie. Za serial odpowiadają David Benioff i D.B. Weiss, czyli twórcy Gry o Tron, a także Alexander Woo tworzący między innymi serial True Blood. Wszyscy trzej przeszli z HBO i nawiązali współpracę z Netfliksem jeszcze w 2019 roku, ale to dopiero Problem 3 ciał jest ich pierwszą wspólną produkcją dla tej platformy.

Wygląda na to, że cała produkcja została zrealizowana z rozmachem, którego nie powstydziłaby się Gra o Tron i jest na co czekać. Rozumiem też obawy, że David Benioff i D.B. Weiss nie popisali się przy ostatnich sezonach produkcji HBO, ale na ich obronę można dodać, że dopóki mieli materiał źródłowy, to realizowali cały serial niemal wzorowo, czego dowodem jest ogromna popularność ich produkcji. Miejmy nadzieje, że z serialem Netfliksa będzie podobnie, po trailerze jestem zaintrygowany i na pewno dam im szansę. Pierwszy sezon będzie składał się z 8 odcinków i zadebiutuje na platformie już 21 marca tego roku.