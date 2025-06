Vivo V50 – średniak z ambicjami flagowca i świetnym aparatem ZEISS

Vivo zaprezentowało dziś najbardziej zaawansowane urządzenie z serii V, czyli średniopółkowego vivo V50, który powstał we współpracy z ZEISS – to oznacza zaś, że nowy członek rodziny vivo cechuje się nietuzinkowymi zdolnościami fotograficznymi.

Vivo wraca do gry – V50 z dużą baterią i świetnym aparatem

Chiński producent na prawie dwa lata zniknął z Polski i dopiero w kwietniu bieżącego roku wznowił ekspansję nad Wisłą. Teraz vivo chce na nowo zaznaczyć swoją obecność w segmencie średniopółkowym premierą modelu vivo V50, którego promuje jako połączenie eleganckiego designu, dużej mocy i świetnych możliwości foto.

Na pokładzie znalazło się miejsce dla aparatu głównego ZEISS o rozdzielczości 50 MP, z superczułą matrycą o rozmiarze 1/1,55 cala i wsparciem opracowanego przez vivo systemu CS Camera-Bionic Spectrum, podnoszącego jakość zdjęć. Korzysta także z oświetlenia AI Aura Light 2.0, czyli rozwiązania zastępującego tradycyjną lampę błyskową – przekłada się to na ultramiękkie światło wypełniające o zwiększonym natężeniu, dające efekt światła studyjnego. Vivo V50 został wyposażony w funkcję ZEISS Multifocal Portrait z ogniskowymi 23 mm, 35 mm i 50 mm – użytkownik może wybierać między jednym z 7 stylów rozmycia tła, nawiązujących do legendarnych obiektywów ZEISS.

Z przodu zaś aparat ZEISS Group Selfie Camera o rozdzielczości 50 MP, wyposażony w szerokokątny obiektyw 92° oraz system automatycznego ustawiania ostrości. Fotograficzną wisienką na torcie jest ultraszerokokątny tylny aparat o kącie widzenia 119° do fotografowania rozległych krajobrazów.

Smartfon jest napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, co w połączeniu z 12 GB pamięci RAM ma gwarantować dobrą wydajność. Bateria o pojemności 6000 mAh wspiera ładowanie 90W FlashCharge – 10 minut ładowania ma przekładać się na 6 godzin rozmów.

Cena i promocja

Standardowa cena vivo V50 to 2699 zł, ale od 6 do 29 czerwca możecie kupić go w obniżonej cenie 2499 zł. Klienci wraz z telefonem otrzymają słuchawki vivo TWS 3e, ładowarkę 90W FlashCharge oraz możliwość bezpłatnej wymiany wyświetlacza w przypadku jego uszkodzenia w ciągu roku od daty zakupu.