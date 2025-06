To będzie wystrzałowy początek lata. Nothing Phone (3) z datą premiery

Pierwsza połowa 2025 r. dla firmy Nothing to czas premier. Na rynku zadebiutowały jej dwa nowe smartfony z serii (3a). Oba modele to przede wszystkim charakterystyczny dla Nothing wygląd, z tylnymi panelami wykonanymi ze szkła i zwiększoną symetrią wewnętrznej konstrukcji. Firma podkreśla, że z najwyższą uwagą przykuwa uwagę do detali i elementów wizualnych, podkreślając unikalną estetykę marki. Seria Phone (3a) zyskała również zwiększoną wytrzymałość klasy IP64 i może pochwalić się najniższym śladem węglowym wśród smartfonów Nothing – 51,3 kg CO2e.

Reklama

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro wyposażono w zaawansowane systemy aparatów. Oba posiadają 6,77-calowe wyświetlacze Full HD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sercem serii Phone (3a) jest platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 3 zapewniająca płynne działanie i wydajność. Procesor jest do 33% szybszy niż w Phone (2a), a układ graficzny Qualcomm Adreno GPU oferuje o 11% wydajniejszą grafikę.

Nothing Phone (3) coraz bliżej. Znamy datę premiery!

Jednak to nie koniec premier, gdyż Nothing już od dłuższego czasu podgrzewa atmosferę wokół ich najnowszego smartfona – Phone (3). Kilka miesięcy temu pojawiło się krótkie nagranie wideo, w którym firma zdradziła, że szczegóły związane z telefonem zostaną zaprezentowane w lipcu tego roku. Dziś już wiemy dokładnie, kiedy zaprezentowany zostanie nowy model. Premiera Nothing Phone (3) zaplanowana jest na 1 lipca w Londynie.

Na temat samego smartfona wciąż niewiele wiadomo, choć już pojawiały się przecieki sugerujące, że Phone (3) sprzedawany będzie w dwóch wariantach: 12 GB RAM + 256 GB oraz 16 GB RAM + 512 GB. Nie wiadomo co znajdziemy w środku urządzenia, choć można podejrzewać, że będziemy mieć do czynienia z którymś z nowszych układów od Qualcomm. To, co wiadomo na pewno, to fakt, że Phone (3) nie będzie wyposażony Glyph Interface, czyli zestaw diod LED na tylnej obudowie, które były charakterystyczne dla smartfonów Nothing. Czy dostaniemy coś w zamian? Przekonamy się już niedługo.