Można już płacić w internecie kartą z chargeback, bez podawania danych karty

O nowej formie płatności Visa Mobile pisaliśmy Wam już we wrześniu zeszłego roku, przy okazji testów tej usługi, udostępnionych wybranym klientom Nest Bank. Od dziś mogą z niej skorzystać już wszyscy klienci tego banku i wszyscy użytkownicy kart Visa.

Podstawową zaletą płatności kartą w sieci, jaką wymieniają jej zwolennicy jest opcja chargeback, czyli możliwość odzyskania przelanych z karty środków w przypadku, gdy nie otrzymaliśmy zakupionego towaru. Zaleta ta wymieniana jest też w dyskusjach o wyższości płatności kartami nad inną najpopularniejszą formą płatności w sieci - BLIKIEM.

Wadą tego rozwiązania, jest jednak konieczność podawania danych karty przy zakupach w sklepach internetowych, którą to obecnie niweluje nowe rozwiązanie w postaci aplikacji Visa Mobile. Można oczywiście korzystać już z płatności online Google Pay czy Apple Pay, ale jeszcze nie wszystkie sklepy oferują taką opcję. Z kolei płatności w bramce Przelewy24 dostępne są w kliku tysiącach sklepów internetowych w Polsce, a serwis ten stał się właśnie pierwszym dostawcą usług płatniczych, który wdrożył płatności Visa Mobile.

Zacznijmy jednak od Nest Banku, bo klienci tego banku jako pierwsi na świecie mogą aktywować tę usługę bezpośrednio w aplikacji swojego banku.

dr Karolina Mitraszewska, wiceprezes Zarządu Nest Banku:

Chcemy, aby nasi klienci mieli wybór i mogli korzystać z jak najszerszej palety rozwiązań płatniczych. Dlatego wprowadzamy Visa Mobile jako pierwsi na świecie - aby nasi klienci jako pierwsi mogli poznać zalety tego rozwiązania. Dla mnie osobiście istotne jest także to, że to absolutnie innowacyjne rozwiązanie z perspektywy technologicznej i z punktu widzenia bezpieczeństwa klienta.

Płatności Visa Mobile aktywujemy bezpośrednio w aplikacji mobilnej Nest Bank, w zakładce Karty. Po dodaniu nowej formy płatności przepisujemy kod wysłany na adres email i zatwierdzamy hasłem mobilnym.

Od tej chwili przy finalizacji zakupów w sklepie internetowym, wystarczy kliknąć w opcjach płatności Visa Mobile, wpisać numer telefonu i zatwierdzić płatność hasłem mobilnym w aplikacji bankowej.

To dla klientów Nest Banku, ale już teraz mogą skorzystać z tej nowej formy płatności wszyscy zainteresowani, bezpośrednio w aplikacji mobilnej Visa Mobile, dostępnej na smartfony z Androidem - do pobrania z Google Play i z iOS - do pobrania z App Store.

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce:

Od początku prac zakładaliśmy, że na rynku może równolegle działać osobna aplikacja Visa Mobile i rozwiązanie Visa Mobile jako część aplikacji bankowej.

Rejestracja w usłudze przebiega podobnie, na podany w formularzu w aplikacji adres e-mail otrzymujemy kod, który przepisujemy podczas rejestracji konta oraz dodajemy swój numer telefonu - również potwierdzany wysłanym kodem.

Nie ma tu potrzeby skanowania dowodów osobistych czy zakładania konta na selfie. Na koniec dodajemy tu jeszcze tylko naszą kartę płatniczą VISA - ręcznie, przepisując jej dane albo możemy ją zeskanować aplikacją.

To wszystko, tutaj również proces płatności za zakupy w internecie przebiega tak samo jak w przypadku aplikacji Nest Bank. Wybieramy w bramce Przelewy24 Visa Mobile, wprowadzamy swój numer telefonu i zatwierdzamy w aplikacji płatność PIN-em lub biometrią. Jeśli nie posiadacie karty VISA w swoim banku, możecie takową uzyskać - nawet choćby tylko do testów jako wirtualną kartę płatniczą, w aplikacji mobilnej Revolut.

Źródło: Visa/Nest Bank