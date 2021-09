Visa Mobile - konkurencja dla BLIKA, ale z chargebackiem już w Polsce

Nest Bank i Visa ogłosili dziś start zupełnie nowej formy płatności mobilnych za zakupy w sieci - Visa Mobile. To światowy debiut tej usługi i myślę, że nie przez przypadek Visa wybrała właśnie Polską na jej premierę.

Obecnie najpopularniejszą formą płatności w sieci jest BLIK, który to już dawno prześcignął w tym względzie fizyczne karty płatnicze. Według wyników za II kwartał 2021 roku użytkownicy BLIKA dokonali w nim 121,5 mln transakcji, co było wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym o 66%.

Nikogo już nie dziwi rosnąca popularność BLIKA w płatnościach internetowych, bo to najwygodniejsza forma podczas internetowych zakupów. Nie musimy podawać danych karty, przepisywać danych do przelewów - wpisujemy kod BLIKA, zatwierdzamy w aplikacji mobilnej banku i płatność zrealizowana.

Jednak często w dyskusjach internetowych pada jedyny zarzut względem BLIKA, a mianowicie fakt, że płatności za jego pośrednictwem nie są identyfikowane jako kartowe, a więc nie skorzystamy tutaj z chargeback, w przypadku oszustwa czy otrzymania niekompletnego zamówienia, co wydaje się bardzo istotne podczas zakupów internetowych.

Visa Mobile dostępna już w Polsce

Tę niedogodność wyeliminowano w usłudze Visa Mobile, przy zachowaniu wygody, bezpieczeństwa i szybkości płatności mobilnych, które znamy z BLIKA.

Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce:

Dzięki Visa Mobile płatności kartą w internecie stają się jeszcze bardziej zbliżone pod względem wygody do transakcji kartowych w sklepach stacjonarnych, a do tego pozostają bezpieczne. Jestem dumny z tego, że projekt Visa Mobile był wspierany lokalnie przez zespół Studia Innowacji Visa w Warszawie z myślą o polskich konsumentach, którzy są bardzo otwarci na zakupy online i na różne metody płatności. Jednocześnie wierzę, że nasze rozwiązanie ma duży potencjał rozwoju na innych rynkach, na których jesteśmy obecni.

Płatności Visa Mobile można bez problemu zintegrować z aplikacją mobilną banku, czyli również podobnie jak BLIKA. Zdecydował się na to już Nest Bank, którego wybrani klienci korzystają już z tej usługi, a od 1 października udostępniona zostanie ona wszystkim klientom banku.

Co jest potrzebne, by móc skorzystać z Visa Mobile? Aktywna karta płatnicza Visa, aplikacja mobilna Nest Banku i dostęp do internetu.

Rejestracji w usłudze Visa Mobile dokonujemy bezpośrednio w aplikacji mobilnej Nest Banku w zakładce karty, gdzie dodajemy ją do usługi Visa Mobile, po czym na nasz adres email przychodzi kod aktywacyjny, który przypisujemy w kolejnym oknie. Na koniec zatwierdzamy operację hasłem mobilnym i możemy zacząć korzystać z nowej formy płatności mobilnych.

Jak one działają? Działanie Visa Mobile do bólu przypomina płatności BLIKIEM, więc ich użytkownicy z łatwością odnajdą się w tej nowej formie. Podczas finalizacji zakupów w wybranym sklepie internetowym (Visa Mobile będzie dostępna w bramce Przelewy24) wystarczy podać swój numer telefonu, który mamy zarejestrowany w aplikacji mobilnej banku, a na koniec zatwierdzić płatność hasłem mobilnym.

To tyle, nie trzeba tu uruchamiać zakładki BLIKA z aplikacji mobilnej banku i przepisywać z niej kodu, szybko i z pamięci wpisujemy tylko nasz numer telefonu i zatwierdzamy płatność. No i najważniejsza kwestia, fakt że Visa Mobile powiązana jest bezpośrednio z naszą kartą płatniczą Visa uprawnia nas do skorzystania z procedury chargeback, w przypadku problemów z zakupionym towarem w sieci.

Źródło: Nest Bank.