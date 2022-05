Vinted nie trzeba specjalnie przedstawiać. To szeroko reklamowana platforma sprzedażowa, na której użytkownicy kupują i wystawiają do sprzedaży różnej maści towary - przede wszystkim używane ubrania, obuwie, dodatki i akcesoria. We wrześniu ubiegłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, której siedziba znajduje się

We wrześniu 2021 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciw spółce i postawił jej dwa zarzuty. Związane one były z nieprawidłowościami zgłaszanymi przez konsumentów - zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących. Ci pierwsi mieli nie być informowani, że dostęp do zarobionych na platformie pieniędzy wiąże się z dodatkowymi warunkami. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność weryfikacji tożsamości i wysłanie danych do firmy ADYEN odpowiedzialnej za płatności na Vinted. Informacji tych nie było w regulaminie, serwis nie informował o tym przy tworzeniu konta.

Ponad 5 mln zł kary dla Vinted. Za brak jasnych informacji i zakupach i możliwości odbierania pieniędzy

Z kolei kupujący mieli problem z tak zwanymi zakupami z "ochroną kupującego". Umożliwia ona zwrot pieniędzy, jeśli sprzedawca nie wyśle produktu lub dotrze on uszkodzony. Vinted pozwala na zakupy bez ochrony, jednak nie informuje w jaki sposób można to zrobić. Kupujący musi sam dojść do tego, że jest to możliwe po skorzystaniu z opcji "zapytaj o przedmiot" i kupieniu produktu po rozmowie ze sprzedającym.

Zdaniem UOKiK praktyki uderzają w konsumentów i zostały zakwestionowane.

Platformy takie jak Vinted są coraz popularniejsze wśród konsumentów. Wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju i troskę o środowisko, co wyraża się m.in. dawaniem drugiego życia rzeczom używanym. Dlatego bardzo ważne jest, aby takie serwisy przestrzegały praw konsumenta oraz zapewniały transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Niestety, w przeprowadzonym postępowaniu ustaliliśmy, że VINTED poprzez brak przejrzystych informacji godził w zbiorowe interesy konsumentów i mógł przyczyniać się do tego, że ponosili oni straty finansowe. Wątpliwości co do praktyk VINTED występują nie tylko na rynku polskim. Działania spółki są obecnie przedmiotem analiz CPC (Consumer Protection Cooperation Network) – sieci współpracy organów państw europejskich, w czym również jako Urząd uczestniczymy.

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Łączne kary finansowe za obie praktyki wynoszą ponad 5,3 mln zł (5 360 447 zł). Ponadto, spółka musi poinformować konsumentów o wydanej decyzji i zakwestionowanych praktykach w serwisie Vinted.pl i na Facebooku.