Operatorzy komórkowi pod lupą UOKiK. Chodzi o reklamy 5G

Technologia 5G w Polsce dopiero raczkuje. Liczba kompatybilnych urządzeń sukcesywnie się zwiększa, problem w tym, że do poprawnego działania potrzebują odpowiedniej usługi od operatorów. Ci jednak nie grają do końca fair.

Przeciętny Kowalski jest niezwykle łakomym kąskiem dla marketingowców. Nie każdy musi być technologicznym freakiem, co skutecznie wykorzystują operatorzy komórkowi, udostępniając niepełne informacje na temat usług i towarów. Często istotne dla użytkownika szczegóły schowane są pod gruzami drobnych druczków. To właśnie tej nie do końca uczciwej polityce Play i Plusa przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polskie 5G w praktyce

Pamiętacie aferę z 5G Ready? Play musiał już raz tłumaczyć się ze swojej oferty, która w rzeczywistości z 5G niewiele miała wspólnego. Nauka na błędach nie należy jak widać do łatwych. Play znów oberwało się za mylące informacje w ofertach reklamowych. Według klientów materiały promocyjne jasno wskazywały, że prezentowana cena wraz z urządzeniem obejmuje także pakiet Internetu 5G. Niespodzianką okazały się też urządzenia z oferty niekompatybilne ze wspomnianą technologią. Co prawda Play zamieścił drobnym druczkiem informację, że ani taryfa, ani urządzenia obok 5G nawet nie stały, ale kto by tam czytał drobne druczki.

Źródło: Play

Klienci Plusa natomiast skarżą się na nieprawidłowe działanie usługi i prędkości transferu danych dalece odbiegające od tych obiecywanych w reklamach. W tym wypadku omawiane sprzęty były kompatybilne z piątą generacją internetu mobilnego. UOKiK zajmie się sprawą obu operatorów. Prezes urzędu Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Polkomtel i P4 w celu zweryfikowania doniesień klientów:

"Istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd"

UOKiK poinformował, że póki co postępowanie nie jest jeszcze prowadzone przeciw konkretnemu operatorowi. Ma na celu wyjaśnienie mechanizmów stosowanych na polskim rynku. Postawy mające na celu zatajanie niekorzystnych danych oczywiście należy tępić. Jednak czy kiedykolwiek konsumenci zaczną dokładnie czytać warunki umowy przed podpisaniem?