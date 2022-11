Konkurencja wśród platform VOD cały czas się zaostrza, nic więc dziwnego, że kuszą co jakiś czas promocjami, skoro nie ma już darmowych okresów próbnych. Po Apple TV+, tym razem swoją usługę za darmo na miesiąc oferuje Viaplay. Trzeba się pośpieszyć promocja trwa tylko do końca tygodnia.

Viaplay na miesiąc za darmo

Viaplay zasłynęło głównie transmisjami sportowymi, których w ostatnich latach wykupiło całkiem sporo. To właśnie w tym serwisie można zobaczyć między innymi mecze Premier League, a od przyszłego roku również zmagania Formuły 1. Opinie na temat platformy są jednak mieszane, głównie ze względu na słabą jakość obrazu podczas transmisji na żywo. Ma to się jednak wkrótce zmienić na lepsze. Serwis ma w swojej ofercie również trochę filmów i seriali, więc promocyjny darmowy miesiąc może być świetną okazją aby to sprawdzić. Niestety na transmisje z boisk piłkarskich nie ma co liczyć, bo za niespełna 2 tygodnie startuje mundial i wszystkie najważniejsze ligi mają w tym czasie przerwę.

Darowanemu koniowi jednak w zęby się nie zagląda, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji do sprawdzenia Viaplay albo na waszym koncie nie ma aktywnej subskrypcji, to możecie skorzystać z darmowego miesiąca. Promocja trwa do 13 listopada (czyli do niedzieli) i aktywuje dostęp do serwisu na 30 dni. Wystarczy się zarejestrować i podać aktywną kartę płatniczą. Nie zostanie z niej pobrana żadna opłata, ale aktywując promocję uruchamiamy miesięczny abonament, który po 30 dniach zostanie odnowiony w cenie 34 złotych za kolejne 30 dni. Z subskrypcji można jednak w każdej chwili zrezygnować, więc jeśli nie będziecie mieli ochoty korzystać z serwisu dalej to wystarczy ją anulować. Zainteresowani powinni kliknąć tutaj.

Co możemy obejrzeć na Viaplay?

Poza transmisjami sportowymi, w ofercie Viaplay znajdziemy sporo popularnych filmów i seriali. Wśród najciekawszych tytułów warto wymienić Fargo, Most nad Sundem, The Good Doctor czy Mr. Robot, a także produkcje oryginalne tej platformy jak Wisting z Carrie-Anne Moss, Krew nie woda czy Co kryje prawda. Całkiem bogata jest również oferta filmowa w tym również polskie produkcje takie jak Cicha noc czy Tatarak. Przez 30 dni z pewnością wystarczy aby sprawdzić ofertę tej platformy i przekonać się na własnej skórze jak działa.