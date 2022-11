Viaplay nie może zaliczyć startu transmisji rozgrywek najlepszej piłkarskiej ligi świata - Premier League, jako udanego. Liczne problemy z emisją sygnału i przerywane transmisje rozzłościły fanów piłki nożnej. Szerzej o tych problemach pisał na łamach Antyweb Patryk Koncewicz, odsyłam Was do dwóch jego tekstów podlinkowanych poniżej w tym tekście.

Teraz UOKiK postanowił przyjrzeć się bliżej tym problemom, a w szczególności sposobie ich rozwiązania przez Viaplay. Do krajowego regulatora spłynęło łącznie 40 skarg w tej sprawie.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Transmisje wydarzeń sportowych cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Spółka, która w swoich przekazach twierdzi, że posiada „wysoką jakość streamingu” i „zapewnia najlepsze wrażenia” musi dysponować infrastrukturą, która sprosta popularności oferowanych treści. W razie wystąpienia problemów technicznych spółka powinna zrekompensować konsumentom powstałe utrudnienia. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie opłaconej przez konsumenta usługi

Wątpliwości urzędu wzbudzają odpowiedzi Viaplay na reklamacje klientów, w których odpowiedzialność za problemy przerzucana jest na klienta, poprzez sugerowanie dysponowaniem przez niego słabym łączem internetowym, nieodpowiednią przeglądarką czy niespełniającym wymagań urządzeniem. W przypadku uznania reklamacji, proponowany jest klientom rabat w wysokości 25% opłaty za subskrypcję w kolejny miesiącu.

To jak wiemy żaden rabat - piłkarskie mecze na żywo to nie serial czy film, który można przewinąć i obejrzeć jeszcze raz.

Powtarzające się problemy z transmisjami mogą zniechęcać konsumentów do dalszego korzystania z serwisu streamingowego, proponowanie im więc, w ramach rekompensaty, zniżki na dalszy abonament, może być nieadekwatne do sytuacji. Forma naprawienia szkody powinna być ustalona stosownie do jej wartości, w sposób zaspokajający interes konsumenta i uzgodniony z nim, nie zaś arbitralnie narzucony przez spółkę.