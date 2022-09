UOKiK zrobi porządek z Viaplay. To efekt dziesiątek skarg w kilka tygodni

Do UOKiK wpłynęło już 40 skarg na Viaplay z powodu żenującej jakości usług. Instytucja w końcu bierze się do działania.

Viaplay miało w ten weekend nieco łatwiejsze zadanie, wszakże część spotkań Premier League została przełożona z uwagi na śmierć królowej Elżbiety II. Oczywiście mimo to nie obyło się bez problemów technicznych, ale to już w przypadku szwedzkiej platformy standard. Ta niepisana zasada może już niebawem przynieść nieprzyjemne konsekwencje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wszczął oficjalne postępowanie.

Grzywna w wysokości 10 proc. rocznego obrotu

O tym, że oglądanie rozgrywek piłkarskich w Viaplay to katorga, pisałem już dwukrotnie, zatem nie ma sensu ponownie rozwodzić się nad zacinającymi się transmisjami, znikającym dźwiękiem i bierną postawą wsparcia technicznego. Istotny jest fakt, że liczne narzekania widzów – nierzadko bardzo ostre i wulgarne – przyniosły w końcu rezultaty. Na początku sierpnia – świeżo po rozpoczęciu transmitowania angielskiej piłki przez Viaplay – pisałem o 10 skargach, które wpłynęły do UOKiK w związku z niesatysfakcjonującą jakością usługi. Po nieco ponad miesiącu od tamtego materiału liczba zażaleń zwiększyła się do 40.

W wypowiedzi dla WirtualneMedia.pl rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Viaplay nie odpowiedział na prośbę złożenia wyjaśnień, dlatego też instytucja wszczyna postępowanie, które zweryfikuje, czy firma naruszyła interesy konsumentów. Przypomnę, że sprawa jest nieco szersza niż same rozgrywki Premier League. Problemy z odtwarzaniem transmisji występowały także przy meczach Bundesligi oraz galach KSW, a obsługa klienta umywała ręce, zwalając winę na połączenie sieciowe użytkownika.

Jeśli UOKiK potwierdzi zarzuty konsumentów, to na firmę może zostać nałożona grzywna w wysokości 10% rocznego obrotu. Dodatkowo organ zachęca pokrzywdzonych klientów do korzystania z darmowej pomocy prawnej rzecznika konsumentów, w przypadku chęci sądzenia się z Viaplau na własną rękę.