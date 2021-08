ViaPlay wchodzi do Polski. To nowa platforma łącząca w sobie ofertę sportu na żywo oraz seriali i filmów na życzenie. Znamy ofertę, jakość materiałów i ceny usługi.

Nordic Entertainment Group powstało w 1987 roku w Szwecji, by postawić się liderom rynku TV. Postawili na satelitę, a usługa rozrosła się na Norwegię, Danię i inne nordyckie kraje. 25 lat później to jedna z największych firm multimedialnych w krajach nordyckich. Nagle pojawił się streaming, który odrobinę przeraził model biznesowy Nordic. Najbardziej przerażające były ceny, które są o wiele niższe dla końcowego użytkownika - nie wiadomo było, czy z nimi walczyć, czy z nich skorzystać. Historię tę podczas konferencji opowiadał szefujący NENT Anders Jensen.

Zdecydowano, że wybrana będzie druga ścieżka. Benefitem streamingu jest to, że jest wygodniejszy dla widza - to on decyduje gdzie, co i na czym ogląda. Streaming wystartował w Szwecji w 2007 roku, a w 2012 roku wystartował Netflix, co było kolejnym wyzwaniem dla firm takich jak Nordic. Wtedy zdecydowano, że wszystkie treści muszą znależć się online, muszą działać - inwestycja w technologię wyniosła ponad 1 miliard dolarów. Nadają ponad 50 tys. godzin sportu na żywo miesięcznie, a ViaPlay budowano z myślą o obietnicy niezawodnej usługi.

Dlaczego ViaPlay pojawia się w Polsce?

"Konkurujemy z lokalnymi nadawcami, ale też z globalnymi firmami" - mówi Anders Jensen, CEO Nordic. Sport jest w DNA firmy, przekonuje, bo transmisjami na żywo firma zajmuje się od samego początku. Na tych fundamentach buduje się pozostałą ofertę, czyli treści ekskluzywne Originals oraz na licencji. "Pokazaliśmy, że możemy walczyć i pokonać amerykańskich rywali. Potrzebujemy i chcemy więcej - mamy długą listę krajów, gdzie się pojawimy" - kontynuuje Jensen. Na tej liście pojawiła się Polska i to dość wysoko. Znaczenie miała odległość od domu (Szwecji, data center), to duży kraj z 40 mln mieszkańców, rozwinięta technologicznie i kreatywność Polaków. "Chcemy stworzyć tu treści, które trafią do innych krajów na całym świecie (...). Ten rynek nie jest nascyony przez obecnych tu nadawców, więc to bardzo atrakcyjny rynek dla ViaPlay".

"Nie możemy polegać na tych, z którymi współpracowaliśmy do tej pory, np. z Hollywood. Jest Disney+ od Disney'a, HBO Max od Warnea i nie wiemy, czy nie powstaną kolejne w następnych latach. I życzymy im powodzenia, bo to oznacza coraz większy wybór dla konsumenta (...). Mogą tworzyć wysokobudżetowe filmy o superbohaterach, ale my możemy stworyć unikalne treści w innych językach." tłumaczy Anders Jensen.

"Rynek się zmienia, ale licencjonowane treści to nadal bardzo ważny element oferty. Mamy relacje z największymi amerykańskimi studiami, ale produkujemy własne treści. (...) Naszą ambicją jest ciągła poprawa, więc celujemy w 50 tytułów oryginalnych." - mówi Philippa Wallestam szefująca katalogowi ViaPlay.

ViaPlay - oferta

Start ViaPlay w Polsce kojarzy mi się z obietnicą. Na chwilę uruchomienia usługi platforma nie dysponuje największymi markami, jak wspominane wcześniej Formuła 1 czy angielska Premier League, ale już od dziś oglądać będziecie mogli niemiecką Bundesligę oraz rozgrywki Ligi Europy UEFA. Jeśli chodzi o materiały na życzenie, to tutaj ViaPlay nie będzie bezpośrednim rywalem Netfliksa czy HBO GO, ale będzie to ciekawa konkurencja dla Prime Video, bo w ofercie prym wiodą klasyki - znane filmy i seriale, czasem tytuły, które nad Wisłą nie były wcześniej oferowane online. Pełne listy transmisji sportowych, seriali, filmów i treści dla dzieci, a także kanałów TV znajdziecie na stronie ViaPlay.

ViaPlay Originals

Nadchodzą polskie produkcje oryginalne ViaPlay. Zostały zapowiedziane trzy tytuły, w tym adaptacja książki Katarzyny Bondy pt. "Polskie morderczynie".

„Polskie morderczynie” to adaptacja bestselerowej książki z gatunku true crime autorstwa Katarzyny Bondy, opowiadającej prawdziwe historie bardzo różnych kobiet, które łączy jedno – wszystkie są morderczyniami. Katarzyna Bonda jest najpopularniejszą autorką kryminałów w Polsce – jej książki ukazały się w 15 krajach i sprzedały w ponad 2 mln egzemplarzy. Serial „Polskie morderczynie” zostanie wyprodukowany przez Paprika Studios Poland, będącą częścią NENT Group.

„Czarny pies” to sześcioodcinkowy psychologiczny dramat sensacyjny,

opowiadający historie weteranów powracających z wojen w Afganistanie i Iraku, będących największymi operacjami bojowymi polskiego wojska od czasów II Wojny Światowej. Po zakończeniu misji, żołnierze muszą stawić czoła wyzwaniom nowego pola bitwy – mierzyć się z biedą oraz fizycznymi i psychicznymi bliznami, a także korupcją wśród byłych dowódców. „Czarny pies” tworzony jest przez Artura Kowalewskiego („Wataha”), producenta ATM Grupa.

opowiadający historie weteranów powracających z wojen w Afganistanie i Iraku, będących największymi operacjami bojowymi polskiego wojska od czasów II Wojny Światowej. Po zakończeniu misji, żołnierze muszą stawić czoła wyzwaniom nowego pola bitwy – mierzyć się z biedą oraz fizycznymi i psychicznymi bliznami, a także korupcją wśród byłych dowódców. „Czarny pies” tworzony jest przez Artura Kowalewskiego („Wataha”), producenta ATM Grupa. Inspirowany bestsellerową debiutancką powieścią autorstwa Pauli Er, „Wolność jaskółki” wykorzystuje innowacyjną strukturę narracyjną, aby przedstawić niszczycielski wpływ przemocy domowej. Historia Olgi, której pozornie szczęśliwe małżeństwo skrywa mroczną rzeczywistość, opowiedziana jest z perspektywy różnych postaci, których losy przeplatają się w trakcie sześciu odcinków. Autorką scenariusza „Wolności jaskółki” jest Agnieszka Kruk – serial zostanie wyprodukowany przez Opus TV.

ViaPlay - pakiety

ViaPlay Total, czyli pełen pakiet usługi zawiera w sobie dostęp do wszystkich transmisji online oraz treści VOD w cenie 34 zł miesięcznie. ViaPlay dostępne jest na PC, Makach, iOS, Android, Apple TV oraz Chromecast. Aplikacja trafia też na smart TV Samsunga, LG oraz całą listę urządzeń z Android TV, czyli Sony, Phillips, TCL oraz NVIDIA Shield. Dla posiadaczy konsol też mam dobre wieści - PlayStation 4 oraz Xbox One również są obsługiwane.

Szefujący polskiemu oddziałowi sportowemu ViaPlay Paweł Wilkowicz przyznał, że nie przespał wiele ostatnich nocy, bo teraz przyjdzie mu pokazać wielki sport w wielki sposób. Studio i eksperci tam obecni mają być po to, by nieść wiedzę, ale ma być te przytulne i przyjemne. ViaPlay pokaże wszystkie mecze Bundesligi z polskim komentarzem, wybrane mecze 2. Bundesligi, a w przyszłym roku zobaczymy także Premier League, by później śledzić zmagania kierowców w F1.

ViaPlay - jakość obrazu VOD i transmisji

Na tę chwilę największe obawy budzi jakość wideo oferowana przez ViaPlay, ponieważ w specyfikacji platformy można znaleźć informację, że treści VOD dostępne są maksymalnie w 1080p, a transmisje na żywo w 720p. To spory krok wstecz dla fanów F1 czy Premier League, którzy przywykli do transmisji w 4K na Eleven Sports oraz CANAL+.