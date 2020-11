Niemiecka Bundesliga tylko na nowej platformie! Ależ robi się tłoczno!

Dzięki umowie z Bundesliga International, prawa do transmisji rozgrywek ligowych niemieckiej piłki na najwyższym poziomie nabyła właśnie NENT Group i będzie je pokazywać na Viaplay. Kontrakt potrwa przez cztery lata od sezonu 2021/22 aż do 2024/25. Umowa obejmuje prawa na wyłączność, więc wygląda na to, że oglądający do tej pory Bundesligę na Eleven Sports i CANAL+ Sport kibice będą musieli zainteresować się nową usługą.

To bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ Eleven Sports jest partnerem Bundesligi w Niemczech i współpraca pomiędzy podmiotami także na innych rynkach była uznawana za oczywistość. Tymczasem pojawił się zupełnie nowy gracz, który postanowił trochę namieszać. Na pozostałych rynkach oferuje także seriale i filmy, ale w swojej ofercie posiada prawa do transmisji piłkarskiej Ligi Mistrzów, Premier League, NHL, UFC oraz NFL i European Tour.

Viaplay ma ambitne cele na polskim rynku

W materiale sport.pl czytamy słowa Andersa Jensena, prezesa i dyrektora generalnego NENT Group: „Prawa do Bundesligi należą do najlepszych praw sportowych w Polsce. Ta umowa pokazuje, jakie mamy ambicje związane z Viaplay. Naszym celem jest zajęcie wiodącej pozycji w Polsce. Wizją NENT Group jest zostanie wiodącą europejską firmą zajmującą się transmisją strumieniową.

Polscy widzowie mogą spodziewać się ciekawej i niedrogiej usługi „. W podobnym tonie wypowiada się szefostwo Bundesligi, które wspomniało o udziale naszych polskich piłkarzy (Jan Furtok, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek Robert Lewandowski) w budowaniu wartości i rozpoznawalności ligi, nie kryjąc zadowolenia z przejęcia praw przez NENT Group oferującą serwis streamingowy.

Online’owa rewolucja w transmisjach sportowych

Niedawno byliśmy świadkami zapowiedzi uruchomienia serwisu DAZN, który w Polsce skupi się na transmisjach bokserskich, ale niewykluczone, że w przyszłości stanie się poważnym konkurentem dla Viaplay czy pozostałych platform. Co ciekawe, Eleven Sports, Eurosport czy CANAL+ już dysponują rozbudowanymi ofertami TV oraz online, więc podjęcie współpracy Bundesligi z usługą tylko przez Internet wygląda intrygująco. Jeśli w międzyczasie nie zostanie podpisana dodatkowa umowa na przekazanie praw telewizyjnych, to przyjdzie nam wkrótce przyglądać się najciekawszym wydarzeniom na rynku praw do transmisji sportowych w Polsce.