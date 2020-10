Na to czekali wszyscy kibice – w Polsce pojawi się DAZN! Znamy datę i cenę!

Nadejście DAZN do Polski było zapowiadane na wiosnę tego roku, gdy usługa miała stać się dostępna na wielu rynkach wokół globu. Tak się jednak nie stało, dlatego wczorajsza zapowiedź tego ruchu na Twitterze była nie lada niespodzianką – chyba nikt już nie przypuszczał, że spotka nas taki zaszczyt jeszcze w tym roku. Gdyby tego było mało, w odpowiedzi na pytanie @Patryka1425 na Twitterze, DAZN określił datę debiutu w Polsce i cenę miesięcznego abonamentu.

Data premiery i cena DAZN w Polsce

Dzięki oficjalnej wiadomości wiemy, że DAZN zadebiutuje w Polsce 1 grudnia i będzie kosztować 7,99 zł miesięcznie. Cena wypada naprawdę atrakcyjnie, ale warto pamiętać, że oferta usługi nie będzie tak obszerna jak w stacjach telewizyjnych, gdzie mnogość i różnorodność dyscyplin jest naprawdę duża.

DAZN skupia się przede wszystkim na walkach bokserskich (Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA oraz GGG Promotions), o czym mówił John Skipper, Prezes Zarządu Grupy DAZN: Już tej wiosny większość rynków zyska dostęp do platformy DAZN i jej niezrównanej oferty walk bokserskich. Na naszej liście zawodników klasy mistrzowskiej znajdują są najbardziej popularni sportowcy świata. Planujemy z nimi wieloletnią współpracę i idącą za tym organizacje spektakularnych międzynarodowych wydarzeń.

Oferta DAZN opiera się nie tylko na aktualnych wydarzeniach transmitowanych na żywo, ale to także katalog wcześniejszych imprez, które można obejrzeć na życzenie. Nadawane są co tydzień programy i serie, a także dodawane będą klasyczne walki sprzed lat i filmy dokumentalne. Dla fanów boksu wydaje się więc być to idealne miejsce na rozwijanie swoich pasji.