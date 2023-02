Ileż to już razy widziałem przy stojakach wypożyczalni rowerów Veturilo, szarpiące się z rowerami osoby, które to próbują odpiąć rower od zatrzasków. Na szczęście to już przeszłość, po 10 latach zawita do Warszawy nowoczesne Veturilo 3.0.

Pod koniec czerwca 2022 roku informowaliśmy Was, iż Veturilo zostaje w Warszawie, ale włodarze miasta wynegocjowali nową umowę i nowe zasady działania wypożyczalni rowerów w stolicy (więcej o tym w tym tekście).

Teraz na stronie na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, możemy przeczytać, że wypożyczalnie rowerów Veturilo w nowej odsłonie uruchomiona zostanie 1 marca, a niezbędne ku temu prace już dobiegają końca.

Co się zmieni? Przede wszystkim, to co widać już na ulicach, a mianowicie zdemontowano wszystkie stojaki na zatrzaski z dużymi terminalami, w to miejsce ustawiane są zwykłe stojaki w kształcie odwróconej litery U.

Od nowego sezonu blokada rowerów przymocowana będzie do tylnego koła, a odblokowanie go możliwe będzie z poziomu nowej aplikacji mobilnej nextbike by TIER.

Co więcej, Nextbike na podstawie podpisanej umowy z miastem zobowiązało się przeprowadzić naprawy zepsutych rowerów w czasie 12 godzin od zgłoszenia usterki oraz udostępnienie możliwości pozostawienie roweru w dowolnym miejscu (oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad) za drobną opłatą.



Łącznie w stolicy ma pojawić się 3 tysiące nowych stojaków, dla 3 tys. rowerów 4 generacji, w tym 10% z nich to rowery elektryczne.

Konstrukcja pozwoli na parkowanie także innych rowerów niż Veturilo oraz e-hulajnóg. To następny ważny krok w porządkowaniu miejskiej przestrzeni. Nowych rowerów miejskich nie trzeba już będzie przypinać bezpośrednio do wbetonowanej w ziemię rury, bo zamek został wbudowany w tylne koło.

Jak informował Nextbike na 10-lecie w Warszawie w sierpniu zeszłego roku, z ich wypożyczalni rowerów korzysta ponad 1,5 mln osób, a liczba wypożyczeń przekroczyła już 33,5 miliona.

Więcej informacji o wypożyczalni Nextbike, wraz z linkami do aplikacji mobilnej na iOS i Androida, znajdziecie pod tym linkiem.