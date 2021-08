Oby było lepiej niż w pierwszej części. Zobaczcie nowy zwiastun Venom 2

Tom Hardy wraca w roli jednego z największych i najgroźniejszych przeciwników Spider-Mana - Venoma. Byłem na jedynce w kinie i mówiąc szczerze, film nie wyrwał mnie z kapci. Choć to i tak delikatne sformułowanie, bo w swojej recenzji z 2018 roku napisałem:

Nie jestem w stanie polecić tego filmu nikomu. Fani uniwersum Marvela wyjdą z seansu zażenowani. Osoby, którym ten świat jest obcy, potraktują Venoma jako bezmyślnego, płytkiego blockbustera, w którym ktoś tam się bije, są jakieś potworki i coś wybucha. Nie zachęci ich on do zagłębienia uniwersum - mam wręcz wrażenie, że zrazi do kolejnych obrazów. Po seansie zapytałem siedzącego obok mnie Piotrka Gmerka z HDTVPolska, jak podobał mu się film. "Fajnie było się spotkać i pogadać"- odpowiedział. Trudno o lepsze podsumowanie.

Nie ukrywam, że od jakiegoś czasu zbieram się do ponownego obejrzenia Venoma (chociażby z PS Plus Video), ale jakoś za każdym razem kiedy już jestem gotowy, wychodzę z założenia, że może lepiej jednak poświęcić ten czas na coś innego.

Nie sądzę, by dwójka była nieporównywalnie lepsza, ale może obecność Carnage (który pojawia się już nawet w podtytule) da temu obrazowi kopa. Bo drugi zwiastun nie jest wcale taki zły, jak się spodziewałem.

Czego możemy się spodziewać? Oczywiście starcia symbiontów, które przy dzisiejszym poziomie efektów specjalnych mogą zachwycić...lub zażenować. Umówmy się, CGI w pierwszej, nie tak starej przecież, odsłonie - były...delikatnie mówiąc, takie sobie. I nie widzę niestety żeby te z dwójki jawiły się jako projekty nieporównywalnie lepsze. Już na zwiastunie słychać, że będzie sporo gagów i żartów - oby ciekawszych i bardziej trafionych niż w pierwszej części.

Za film odpowiedzialny jest Ruben Fleischer, w rolę Venoma ponownie wcieli się Tom Hardy, a Carnage'a Woody Herrelson.