Vega zarobił 5 milionów na swoich filmach. W kolejce czekają kolejne taśmowe generatory przychodów

O Polityce od Patryka Vegi było swego czasu bardzo głośno. Sam reżyser co rusz ujawniał nowe tajemnice z produkcji, pokazując, którym jeszcze politykom mogłoby się dostać. Film trafił do kin 4 września, czyli w szczytowym okresie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Sam temat był również wyjątkowo nośny. Sama dałam się skusić wielkim obietnicom Vegi i udałam się na film, czego dzisiaj trochę żałuję. Produkcja nie trafiła tylko do naszego rankingu najgorszych filmów 2019 roku, ale i do czołówki najchętniej oglądanych przez Polaków produkcji w kinach, zajmując tu piąte miejsce (po Królu Lwie, Krainie Lodu 2, Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 i Jokerze). Nic dziwnego, że za tą wielką popularnością poszły też wielkie pieniądze. Spółka Love Vega, odpowiadająca za Politykę osiągnęła 8,4 mln zł przychodów sprzedażowych, a jej koszty operacyjne wyniosły 4,98 mln. Zysk sprzedażowy spółki wyniósł 3,42 mln zł, a zysk brutto i netto – 3,46 mln zł. Politykę sfinansowano z wpłat inwestorów zewnętrznych. Produkcja przyniosła 13,85 mln zł przychodów, z czego na inwestorów przypadło 6,92 mln zł.

Filmy Vegi z 5 mln zł zysku

W zeszłym roku premierę miały również Kobiety mafii 2. Za ten film odpowiadała spółka Vega Investments. Produkcja nie mogła pochwalić się tak spektakularnymi wynikami jak Polityka. Można byłoby powiedzieć nawet, że poszło jej dość średnio – jak na film Vegi. Spółka dzięki filmowi Kobiet mafii 2 oraz Bad boy uzyskała 5,01 mln zł wpływów i 1,54 mln zł zysku netto. Spółka Vega Investmenst zanotowała spory spadek przychodów. W 2018 roku mogła pochwalić się sumą 17,74 mln zł, gdzie teraz wyniosła ona tylko 5,01 mln zł.

CD Projekt ma za sobą najlepszy 1. kwartał w historii. Wiedźmin sprzedał się już w 50 mln kopii

Vega Investmenst w tym roku odpowiedzialne było za film Bad Boy. Produkcja mająca pokazać wszelkie ciemne strony przemysłu piłkarskiego w naszym kraju obejrzała się kiepsko. Do 8 marca w kinach produkcję zobaczyło zaledwie 387 tys. widzów. Na początku kwietnia, gdy pandemia koronawirusa już szalała, film pojawił siw płatnych ofertach platform VOD. Vega próbował przeciwstawiać się wirusowi na własny sposób. W czasie, gdy od połowy marca zawieszano wszelkie plany filmowe i serialowe, Vega kontynuował prace nad swoimi produkcjami jeszcze w drugiej połowie marca. Wygląda na to, że ten rok również nie będzie dla Vegi perfekcyjny. W rozliczeniach międzyokresowych spółki na koniec ubiegłego roku wpisano sumy drugą część Polityki, na Pitbull. Królową chuliganów i Small World, który miał opowiadać o handlu dziećmi. W planach Vegi były również produkcje: SSAP, Uchodźcy i Znak równości. W obecnej sytuacji trudno powiedzieć, które z tych filmów faktycznie się ukażą jeszcze w tym roku.

Źródło: Wirtualne Media