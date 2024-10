Oferta na kartę czy subskrypcja? Podpowiadamy, co wybrać

Subskrypcje w ofertach komórkowych naszych operatorów, zaczęły pojawiać się wraz z rosnącą popularnością subskrypcji w serwisach streamingowych. Generalizując, można powiedzieć, że to takie oferty na kartę, ale lepsze - co widać w ich zawartości. Zobaczcie sami.

Technicznie rzecz ujmując, subskrypcje niewiele dziś się różnią od pakietów w ofertach na kartę - przynajmniej w przypadku cyklicznych pakietów. Jednak dla operatorów są korzystniejsze, dlatego proponują w nich dużo lepsze warunki dla klientów, którzy się na nie zdecydują.

Subskrypcja a oferta na kartę w a2mobile

Zaczynając alfabetycznie od oferty a2mobile. W ofercie na kartę mamy czyste pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz dla przykładu z limitem transferu danych na poziomie 65 GB i 120 GB, za 39,90 zł i 49,90 zł miesięcznie.

Jednak, jeśli zdecydujemy się na ich subskrypcję (podpinamy kartę płatniczą do konta i zgadzamy się na comiesięczne jej automatyczne obciążanie, określoną kwotą za wybrany pakiet), operator kusi dodatkowo internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości - przez pół roku i rok w tej samej cenie.

Subskrypcja a oferta na kartę w Mobile Vikings

Z kolei Mobile Vikings, kusi do zmiany z oferty na kartę na subskrypcję - większymi pakietami transferu danych oraz roamingiem w UE wg RLAH.

W ofercie na kartę mamy trzy pakiety z limitem 30 GB, 35 GB i 50 GB, w cenie odpowiednio 25 zł, 30 zł i 35 zł miesięcznie.

Natomiast w subskrypcji za niewiele większą opłatą, dostajemy roaming w UE i limit na poziomie 80 GB, 120 GB i aż 180 GB za 30 zł, 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Zwróćcie szczególną uwagę na pakiety za 35 zł - w ofercie na kartę i subskrypcji. W tej samej cenie, dostajecie duuużo więcej w subskrypcji.

Subskrypcja a oferta na kartę w nju mobile

Jeszcze bardziej zróżnicowana jest oferta na kartę i subskrypcja w nju mobile.

W ofercie na kartę do wyboru mamy dwa pakiety z limitem 20 GB i 40 GB za 19 zł i 29 zł miesięcznie - to jedne z najtańszych ofert na rynku w tej zawartości.

Jednak w subskrypcji mamy dużo korzystniejsze warunki, również w tych samych cenach.

Jeśli chcemy płacić 19 zł za numer, dobieramy drugi numer do pary - dla bliskiego/kogoś z rodziny i na obu numerach mamy limit 60 GB transferu danych. A to dopiero na start, po pół roku rośnie on do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach do aż 180 GB.

W przypadku jednego numeru, dla przykładu - pakiet w ofercie na kartę za 29 zł zawiera 40 GB transferu danych, a w subskrypcji 60 GB (finalnie 180 GB). Nie wspominając tu o telewizji mobilnej, eSIM czy obsługi konta z poziomu aplikacji mobilnej i dobraniu w cenie 19 zł miesięcznie aż 5 numerów.

Subskrypcja Orange Flex a Orange Free na kartę

W Orange Free na kartę mamy kilka pakietów, w tym trzy główne z limitem 30 GB, 50 GB i 150 GB transferu danych w miesiącu, za 31 zł, 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Z kolei, w subskrypcji Orange Flex, podobnie trzy pakiety za 35 zł, 50 zł i 80 zł, to już odpowiednio 75 GB, 150 GB i brak limitów danych i prędkości. Do tego dodatkowa karta SIM/eSIM, dwie lub trzy za 0 zł i opcja włączenia nielimitowanego transferu danych w tańszych pakietach za 7 zł na tydzień lub za 45 zł i 30 zł na miesiąc.

Subskrypcja a oferta na kartę w Plusie

W ofercie Plusa, pozornie nie ma różnicy - w ofercie na kartę i subskrypcji mamy po dwa pakiety za 30 zł i 35 zł z limitem 30 GB i 40 GB w miesiącu.

Jednak w subskrypcji dochodzi w trzecim pakiecie dostęp do serwisu stremingowego Disney+, w zasadzie za 15 zł miesięcznie + 5 GB więcej niż w ofercie na kartę.

Subskrypcja a oferta na kartę - T-Mobile, Heyah 01, Red Bull Mobile

Najbardziej zróżnicowane oferty ma tu T-Mobile. W swojej ofercie na kartę ma trzy pakiety z limitem 30 GB, 40 GB i 60 GB za 30 zł, 35 zł i 45 zł.

Tożsama oferta na kartę w submarce Heyah to już ceny 35 zł, 40 zł i 55 zł, z limitem 55 GB, 70 GB i 100 GB, ale oferta ta profilowana jest głównie do obywateli Ukrainy, co widać w dodatkach.

Z kolei w subskrypcja w Heyah 01 to zdecydowanie lepsza cenowo oferta i z optymalnymi pakietami transferu danych - 19,99 zł za 20 GB i 29,99 zł za 40 GB transferu danych.

Natomiast w subskrypcji Red Bull Mobile mamy aż pół roku z nielimitowanym transferem danych i później 60 GB za 40 zł miesięcznie.

Jak widać w zdecydowanej większości ofert, wybór subskrypcji jest zdecydowanie korzystniejszy niż oferty na kartę. Jeśli nie pod względem ceny, to z uwagi na dużo bogatszą zawartość. Prawdopodobnie wynika to z tego, iż subskrypcje są dla operatorów zdecydowanie lepszą opcją niż oferty na kartę, których klienci odznaczają się dużo większą nieprzewidywalnością (doładuje konto lub nie, przedłuży pakiet na kolejny miesiąc lub nie) i większą skłonnością do migracji do innych ofert na kartę.

