Zbyt wolny internet? Klienci pozbawieni wsparcia w walce z operatorem

Twórcy SpeedTest.pl, udostępnili w 2018 roku narzędzie do pomiaru jakości i prędkości internetu - PRO Speed Test, które uzyskało certyfikat UKE. Dzięki temu, wyniki pomiarów tym narzędziem, mogły być podstawą do składania reklamacji usług u operatorów. Dziś jednak SpeedTest.pl poinformował, iż zdecydował się nie ubiegać o ponowne przedłużenie certyfikacji UKE.

Już od kilku lat, operatorzy mają obowiązek w umowach z klientami na dostęp do internetu, zawierać maksymalne i minimalne prędkości pobierania i wysyłania danych. Nie wywiązywanie się z tych zakresów, mogło być podstawą do reklamowania usług - brakowało jednak do tego certyfikowanego przez naszego regulatora rynku UKE, zaawansowanego narzędzia pomiarowego.

Wyciąg z regulaminu Orange.

I tu pojawiło się narzędzie PRO Speed Test, które to w swoich pomiarach brało pod uwagę ważne parametry im towarzyszące, weryfikowało m.in. takie elementy jak:

obciążenie procesora,

rodzaj karty sieciowej,

obecność aktywnych łącz VPN,

natężenie generowanego ruchu w tle,

liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Ten mechanizm pomiarowy uzyskał certyfikację od UKE i od 1 grudnia 2018 pomiary tym narzędziem - jakości i prędkości internetu, mogły stanowić podstawę do składania reklamacji przez klientów, którzy korzystali z prędkości internetu, odbiegających od deklarowanych w umowach.

Informacja UKE z końca listopada 2022 roku, kiedy to po raz ostatni SpeedTest.pl ubiegał się o przedłużenie certyfikacji dla PRO Speed Test:

Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą tego mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Ale pamiętajmy: dotyczy to tylko łączy stacjonarnych, bo z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Jednak od dziś, PRO Speed Test nie będzie miał już certyfikacji UKE, twórcy narzędzia zdecydowali się nie występować już o jej przedłużenie. Jak to tłumaczą, możecie przeczytać na stronie SpeedTest.pl.

My postanowiliśmy zapytać bezpośrednio twórców narzędzia PRO Speed Test o powody tej decyzji - podjętej mimo, iż nic ona technicznie nie zmienia, cały czas stosowana będzie ta sama metodyka pomiarów, a narzędzie będzie cały czas dostępne dla wszystkich. Oto odpowiedź jaką uzyskaliśmy:

Decyzja ma charakter biznesowy. Przez 6 lat ponosiliśmy znaczne koszty na utrzymanie i rozwój infrastruktury pomiarowej oraz obsługę problemów technicznych użytkowników. Z tego właśnie względu nie planowaliśmy ubiegać się o certyfikat na kolejne 2 lata równocześnie mając na uwadze, że UKE pracuje nad nowym rozwiązaniem pomiarowym. Infrastrukturę tymczasowo utrzymujemy, ponieważ chcemy zachować użytkownikom dostęp do archiwalnych pomiarów certyfikowanych i wygenerowanych raportów oraz umożliwić wysokiej jakości pomiary internetu niezależnie od celu ich przeprowadzania.

Oczywiście, skontaktowaliśmy się w tej sprawie również z UKE, którego rzecznik prasowy - Witold Tomaszewski, potwierdził nam, iż nieprzedłużenie certyfikacji tego narzędzia, rzeczywiście utrudni składanie klientom reklamacji prędkości internetu u operatorów, gdyż wyniki pomiarów certyfikowanego PRO Speed Test - miały większy ciężar dowodowy.

Co z narzędziem nad którym pracuje UKE, a o którym wspomina wyżej SpeedTest.pl? Rzecznik urzędu przekazał nam, iż mowa jest o dedykowanych pomiarach specjalnymi urządzeniami i próbnikami montowanymi na łączach - SMJI. Tak więc to zupełnie inne narzędzie i służy innym celom niż mechanizm certyfikowany jakim był PRO Speed Test, dostępny w zasadzie dla każdego użytkownika internetu w Polsce.

Co teraz mają zrobić klienci, niezadowoleni a usług internetu u naszych operatorów? Nadal rzecz jasna - jak dotychczas, mogą zgłaszać reklamacje, podpierając się swoimi pomiarami, ale będą one mogły być bardziej dowolnie interpretowane i oceniane przez operatorów.

Źródło: SpeedTest.pl/UKE.

Stock Image from Depositphotos.