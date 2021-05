Vapujesz? Podgrzewasz? Super! Ale Ciebie też obowiązuje kultura

W domu – i za to jestem bardzo wdzięczny – uczono mnie jednak kultury. Przede wszystkim tego, by nie być uciążliwym dla ludzi wkoło. „Dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” to słowa, z używaniem których nie mam problemu. Może nie jestem najgrzeczniejszym i najbardziej przyjemnym człowiekiem na świecie (szczególnie prowokowany), ale generalnie staram się dbać o to, by nikt na mój sposób bycia nie narzekał. Gdy musiałem zapalić w oczekiwaniu na autobus – oddalałem się istotnie od przystanku, by nikt nie wdychał tego smrodu. Gdy na ulicy widziałem rodzica z dzieckiem i wiedziałem, że się miniemy – wolałem zejść z drogi. Moja głupota nie musi oznaczać dla kogoś gorszego komfortu życia. Palenie w miejscach wyznaczonych to dla mnie świętość. Nie ma gdzie zapalić? Nie ma zmiłuj, nie ma palenia.

„Nowe produkty tytoniowe” i kultura. Skoro nie śmierdzi i truje mniej (podobno), to…

…to wcale nie oznacza to, że można to robić dosłownie wszędzie. Jako że auto miało ostatnio krótki pit-stop w serwisie, musiałem na dosłownie jeden dzień przenieść się do komunikacji miejskiej. Trochę mnie zmroziło, gdy nastoletnie „łebki”, na oko lat 15-16 siedzący na tylnych siedzeniach wyciągnęli ogromne e-papierosy i bawili się w robienie kółek z dymu. Już pal licho, skąd mają taki sprzęt, kto im go sprzedał i czy wiedzą o tym rodzice. Wiem, że to głównie zabawa w robienie kółek z dymu, a nie „dojrzałe palenie”. Czy usiadłbym z paczką szlugów z tyłu autobusu i odpalił jednego po to, żeby porobić sobie kółka? No, nie: po pierwsze nie wolno. Po drugie: pewnie zaliczyłbym podniesione ciśnienie u kierowcy pojazdu, mandat i kopa w cztery litery z intencją „grzecznego wyproszenia mnie” z komunikacji miejskiej. E-papieros jednak nie śmierdzi tak jak papierosy, podgrzewacze to już nieco inna kwestia. Ale mimo wszystko.