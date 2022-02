Użytkownicy Xboksów wkrótce dostosują akcje dla przycisku "Udostępnij"

Właściciele drogich kontrolerów Xbox Elite z mapowaniem przycisków są za pan brat. Od samego początku mają możliwość stworzenia kombinacji klawiszowych, które będą im odpowiadać. "Zwykłe" pady do konsoli Microsoftu nie mają takich opcji — ale wkrótce ich właściciele będą mogli skorzystać z kilku prostych podmian dla przycisku "Udostępnij". Standardowo odpowiada on za tworzenie zrzutów ekranu / nagrywanie materiałów wideo z gier — ale jak informują testerzy z programu Xbox Insider, trwają prace nad udostępnieniem użytkownikom innych opcji.

Wkrótce sam wybierzesz, za co będzie odpowiadał przycisk "Udostępnij" w kontrolerze od Xboksa

Testerzy programu Insider (Alpha, Skip-Ahead Alpha) otrzymali już dostęp do aktualizacji, w ramach której mają możliwość dostosowania akcji na przycisku "Udostępnij". Użytkownicy otrzymają do dyspozycji trzy formy: wciśnięcie, przytrzymanie oraz podwójne wciśnięcie. Akcje które mogą przypisać do klawisza to:

wysyłanie wiadomości

wyszukiwarka

uruchomienie gry lub aplikacji

odtwarzanie / pauzowanie multimediów

podgłaśnianie, ściszanie lub wyciszanie dźwięku

podgląd osiągnięć, listy przyjaciół, grupy

dostęp do szybkich ustawień

uruchomienie trybu nocnego, filtrów kolorystycznych itp.

Niby drobnostka — ale tym samym kontrolery w konsolach Xbox Series X oraz Xbox Series S nauczą się kilku przydatnych sztuczek, które sprawią, że korzystanie z nich może okazać się jeszcze wygodniejsze.

Nie każdy będzie miał potrzebę z nich skorzystać — i zakładam, że schylą się po nią przede wszyscy tzw. power userzy. Mimo wszystko doceniam to, że Microsoft nawet w tych najbardziej podstawowych kontrolerach postanowił co nieco udoskonalić. Nijak ma się to do opcji mapowania przycisków z ich padów Elite, ale myślę, że codzienni użytkownicy konsoli efektywnie je wykorzystają.

