Użytkownicy iPhone'ów z tych krajów są szczęściarzami. Dostaną więcej niż inni

Apple ogłosiło rewolucyjne zmiany czekające w App Store. Już wkrótce użytkownicy będą mogli instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł — tym samym ekosystem stanie się nieco bardziej otwarty, niż miało to miejsce dotychczas. Trudno jednak mówić o kompletnym otwarciu się — bowiem gigant z Cupertino wciąż będzie sprawował sporo kontroli, wciąż będzie na wszystkim zarabiał. O szczegółach związanych z nadchodzącymi zmianami informował Piotr.

Warto jednak mieć na uwadze, że zmiany które szykują się wraz z nadejściem iOS 17.4 nie trafią do wszystkich. Apple postanowiło bowiem dostosować się do wymogów wprowadzanego w Unii Europejskiej Aktu o Rynkach Cyfrowych (DMC — Digital Markets Act). Tym samym to właśnie mieszkańcy 27 państw członkowskich tym razem dostaną więcej, niż reszta świata.

Źródło: Unsplash

Ważne zmiany i nowości na iPhone wyłącznie dla użytkowników z Unii Europejskiej

Apple ma czas do 26 marca 2024 roku, by wprowadzić zmiany wymagane przez Unię Europejską. Tym samym w ciągu dwóch najbliższych miesięcy użytkownicy iPhone'ów z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chrowacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch otrzymają szereg nowych opcji. Dostęp do alternatywnych sklepów z aplikacji na iPhone'ach budzi ogrom emocji — głównie ze względu na nadzieje użytkowników związane z instalacją treści, które wcześniej były tam po prostu nieosiągalne. Mowa o rzeczach takich jak chociażby emulatory, z którymi trzeba było kombinować, by móc mieć do nich dostęp.

Patrząc jednak na to, jak wielką kontrolę nad całością chce sprawować Apple — można mieć wątpliwości, czy faktycznie na nadziejach się nie skończy.