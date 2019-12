Uwielbiam bezprzewodowe słuchawki, ale te na kablu dla mnie są wciąż nie do zastąpienia

Ani earbudsy, ani bezprzewodówki na kablu nie wytrzymują w tej konkurencji

Jak wszystko co zasilane akumulatorami — słuchawki także mają swój czas pracy na jednym ładowaniu. Rozładowane earbudsy można co najwyżej włożyć do etui i czekać na kolejną turę rozrywki. Ze słuchawkami BT na kablu jest trochę lepiej — od biedy można do nich podpiąć ładowarkę i korzystać dalej (jakkolwiek głupio to nie brzmi i nie wygląda, działa i ratuje sytuację). Ale nie ważne czy czas pracy na jednym ładowaniu wynosi trzy, pięć czy 12 godzin — przekonałem się już, że w długiej podróży trwającej około dwudziestu godzin, są bezużyteczne. Można, owszem, podłączyć power bank i tak przetrwać długi lot bez konieczności wyjmowania ich z ucha, ale z wygodą nie ma to nic wspólnego — co najwyżej wprowadza więcej zamieszania. To właśnie powód, dla którego nie rozstaję się ze słuchawkami na kablu. Może nie należą do najfajniejszych i najmodniejszych. Na bieżni są nieznośnie niewygodne, a rozplątywanie kabla to mały koszmar. Ale w tej kategorii zjadają swoich nowych konkurentów — że o jakości dźwięku już nie wspomnę, bo jednak co kabel, to kabel.