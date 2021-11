Uważaj ile dajesz gwiazdek w ocenie - mogą cię za to wyrzucić z hotelu

W dzisiejszych czasach reklama, marketing i PR działają w zupełnie inny sposób niż jeszcze 10 lat temu. Wszystko dlatego, że zmieniło się to, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z biznesami. Jeszcze nie tak dawno jeżeli chcieliśmy coś kupić, trzeba było fizycznie udać się do sklepu bądź zamówić to telefonicznie, a mało kto sprzedawał online. Teraz to właśnie online jest głównym kanałem przez który klienci znajdują biznesy oraz korzystają z ich usług. Dziś hoteli szuka się na portalach typu booking, obiady zamawia się na ubereats a ekipę remontową - na fixly. Tak samo wielu z nas przed skorzystaniem z usług danego miejsca często sprawdza, ile gwiazdek wystawili mu poprzedni klienci. Dlatego też dbanie o pozytywną ocenę jest tak ważne - zapytajcie o to każdego małego przedsiębiorcy o to, jak istotny jest dla niego rating na Google. Są jednak przedsiębiorstwa, dla których jest on nieco "za" istotny.

Babcia i wnuczka wyrzucone z hotelu za recenzję. Serio?

Sprawa dotyczy jednego hotelu w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Jak donosi Businessinsider, babcia z wnuczką zakwaterowały się w nim na 3 dniowy pobyt. Jednak już kilka godzin później do ich drzwi zapukała policja. Jak się okazało, zadzwonił po nią właściciel kiedy zobaczył, że kobieta wystawiła jego hotelowi bardzo niską ocenę na portalu Hotels.com. Tak się składa, że według tamtejszego prawa właściciele hoteli mogą wypowiedzieć gościom pobyt w każdym momencie, jeżeli tylko dopełnią odpowiednich formalności. Tak było właśnie w tym wypadku. Takie zachowanie właściciela doprowadziło do ostrego sporu, którego szczegóły możecie przeczytać na Businessinsiderze, który przygotował na ten temat raport. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo iż teoretycznie hotel działał zgodnie z prawem, to został on zawieszony przez witrynę Hotels.com i obecnie trwa rozpatrywanie jego sprawy przez administratorów.

I ja rozumiem, że oceny na portalach są ważne. Sam tego doświadczyłem kiedy w trakcie remontu jedna z ekip z Fixly została postawiona do pionu długą i dokładną recenzją jej działań. Oczywiście, można tez mówić że wystawianie negatywnych opinii kiedy jeszcze się jest w danym miejscu to proszenie się o kłopoty, natomiast reakcja załogi hotelu była, co tu dużo mówić, nie na miejscu.

Ciężko sobie wyobrazić odbudowę reputacji po tym, gdy jednego z gości, który nie zrobił przecież nic złego, w środku nocy wyprowadza z hotelu policja.