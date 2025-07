Odkurzacze, które robią więcej niż myślisz – UWANT debiutuje w Polsce

Wydajne silniki i skuteczne czyszczenie

Modele B200-SE i B100-S wyposażono w silniki o mocy 450 W i solidną siłę ssania 12 000 Pa, co przekłada się na efektywne usuwanie zabrudzeń z różnych powierzchni. Urządzenia posiadają dwa oddzielne zbiorniki – na czystą i brudną wodę – pozwalające utrzymać wysoką skuteczność czyszczenia.

Przy czym pojemność zbiorników różni się tylko nieznacznie:

B200-SE: 2 l (czysta woda), 1,8 l (brudna woda),

B100-S: 1,8 l (czysta), 1,6 l (brudna).

Oba urządzenia mogą pracować z wodą o temperaturze do 55–60°C, co pomaga w rozpuszczaniu zanieczyszczeń. Pomimo mocy urządzenia, poziom hałasu utrzymuje się na poziomie około 70 dB, co czyni je stosunkowo cichymi.

Mobilność i komfort obsługi

UWANT B200-SE waży zaledwie 3,5 kg, dzięki czemu jest wygodny w przenoszeniu i manewrowaniu. Z kolei model B100-S, ważący 4,7 kg, oferuje dłuższy, 5-metrowy kabel zasilający i automatyczny mechanizm zwijania, co sprawdzi się w pracy na większej przestrzeni. Model ten wyposażono również w 360-stopniowe kółka, które ułatwiają przemieszczanie urządzenia.

Oba odkurzacze posiadają elastyczny wąż o długości 1,5 m oraz czytelne przyciski sterujące natryskiem umieszczone na uchwycie. Przezroczyste końcówki robocze umożliwiają natomiast, bezpośrednią kontrolę przepływu cieczy podczas pracy.

System samoczyszczący i ceny

Zarówno B200-SE, jak i B100-S oferują zintegrowany system samoczyszczenia, który przepłukuje wąż i zbiorniki po zakończeniu pracy. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się zanieczyszczeń i utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.

Najciekawsze na koniec, czyli ceny tych urządzeń w Polsce. Odkurzacz piorący UWANT B200-SE wyceniony został na 475 zł, a model B100-S dostępny jest w sprzedaży w cenie 627,99 zł. Oba urządzenia można już zakupić na Allegro, w sklepie polskiego dystrybutora UWANT - 4cv Mobile.

Źródło: 4cv Mobile.