Masz problem z ekranem w iPhone 11? Sprawdź, bo pewnie kwalifikujesz się do darmowej wymiany

Mój egzemplarz nie kwalifikuje się do naprawy i w sumie to by się zgadzało – został wyprodukowany przed listopadem 2019, kupiony we wrześniu 2019 i nie mam żadnych problemów z reagowaniem ekranu na dotyk. Mam nadzieję, że nikogo z Was ten problem nie dotknął, ale jeśli tak – napiszcie jakie informacje wyświetlił Wam formularz na stronie supportu Apple.

Warto też pamiętać, że raczej nie da się skorzystać z programu darmowej wymiany uszkodzonego wyświetlacza, jeśli macie na nim pęknięcia – choć z drugiej strony, przecież ekrany w iPhone 11 raczej nie pękają, za to rysują się na potęgę.

Ze swoich doświadczeń z serwisami Apple (choć tu chodziło akurat o ekran w rMBP13) nadmienię, że nawet jeśli na świecie ogłaszany jest program wymiany uszkodzonych wyświetlaczy, a w Polsce wydaje się nieobecny, warto zajrzeć do autoryzowanego serwisu, najlepiej z dopiskiem „Premium”. W przypadku odlepiającej się od ekranu Retina folii, zostałem poinformowany, że mimo wszystko mogę zostawić swój komputer na miejscu i dostanę nowy ekran w ramach darmowej naprawy. Dostałem.

źródło