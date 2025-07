Hipersoniczne rakiety, które potrafią dostarczyć 100 ton ładunku w dowolne miejsce na Ziemi w mniej niż półtorej godziny: to wszystko brzmi i ciekawie i strasznie jednocześnie. Ktoś — a raczej coś — stanęło na drodze do testów tej przełomowej technologii. Kto stoi za tą inicjatywą? A jakże: Elon Musk. A co mu przeszkodziło? Ptaki. A może i… polityka.

