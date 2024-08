Urząd wkracza na myjnie i płatne parkingi. Chodzi o pieniądze

Łącznie 209 przedsiębiorców poddanych zostało kontroli w całej Polsce. Efekt? Blisko 23 proc. z nich nie dba o prawidłowe informowanie konsumentów o cenach świadczonych usług. Choć nie wydaje się to dużo, to wystarczające do nałożenia na część z nich kar – i to dość wysokich. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nieprawidłowości stwierdzono na 26 parkingach i 22 myjniach – łącznie u 48 przedsiębiorców. Na 32 nałożono kary pieniężne na łączną kwotę ok. 40 tys. zł. W 6 przypadkach UOKiK odstąpił od nałożenia kary ze względu na znikomą wagę naruszeń oraz fakt, że przedsiębiorcy zaprzestali stosowania zakwestionowanych praktyk. Pozostali uniknęli kary, gdyż mimo wykrycia nieprawidłowości, podjęli oni dobrowolne działania naprawcze.

Myjnie i parkingi skontrolowane przez UOKiK. Posypały się kary

Jak przekazuje UOKiK, głównym problemem na parkingach jest umieszczanie cen usług w taki sposób, że są one nieczytelne dla wjeżdżających kierowców. Zarówno w myjniach, jak i na parkingach stwierdzono między innymi brak cenników lub nieuwzględnienie cen wszystkich usług. W toku przeprowadzonych kontroli wykazano również, że przedsiębiorcy prezentują ceny w sposób budzący wątpliwości, np. w formie „od…” lub „od… do…”. Tymczasem cena musi być jednoznaczna dla konsumenta – ma prawo wiedzieć, ile dane usługi kosztują, aby móc świadomie wybrać te, z których chce skorzystać. Brakowało również jasno określonych cen promocyjnych oraz informacji o zmianach na przestrzeni ostatnich 30 dni, które wynikają z dyrektywy Omnibus obowiązującej w Polsce od stycznia 2023 r.

Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Przedsiębiorca nie może utrudniać dostępu do cennika usług. Musi być on widoczny, niebudzący wątpliwości, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen. Konsument powinien mieć możliwość ustalenia, ile w rzeczywistości zapłaci za pozostawienie swojego samochodu na parkingu czy jego umycie, a także wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK ma pełne ręce roboty z firmami, z którymi często mają kontakt kierowcy. Urząd od lat zajmuje się kwestią jakości paliwa na polskich stacjach benzynowych. Najnowsze informacje zawarte na mapie kontroli jakości paliwa, pozwalają sprawdzić, których miejsc unikać, a które są godne zaufania. Prezes UOKiK kwestionuje także nieuczciwe praktyki zarządców parkingów, np. ograniczanie sposobu składania reklamacji czy naliczanie dodatkowych kosztów za niezapłacone opłaty parkingowe – to nawet kilka postępowań rocznie.

Kierowco, znaj swoje prawa. To musisz wiedzieć gdy wjeżdżasz na parking lub myjnię

UOKiK przypomina też o prawach konsumenta, które obowiązują zarówno na myjniach samochodowych, jak i płatnych parkingach. Na co zwracać uwagę?

Wjeżdżając na parking, powinieneś wiedzieć, ile zapłacisz – cena powinna być widoczna, przedstawiona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Masz prawo wiedzieć dokładnie, ile zapłacisz za pozostawienie samochodu na parkingu czy też jego umycie – sprawdzaj cenę za minutę, godzinę.

Jeśli przedsiębiorca ogłasza promocję, masz prawo znać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką.

Nie znalazłeś cennika usług? Poinformuj o tym Inspekcję Handlową w Twoim województwie.

Stock image from Depositphotos