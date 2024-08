UPDF: nareszcie koniec problemów z tworzeniem, edycją i zarządzaniem dokumentami w PDF!

Cyfrowe dokumenty stały się dla wielu z nas kluczowym elementem codziennej pracy, więc stworzenie zestawu narzędzi na których możemy polegać to dla wielu z nas obowiązek. Pliki PDF nierzadko okazują się dość problematyczne w obyciu. O ile ich odczytywanie to pikuś — o tyle odpowiednie przygotowywanie, podpisywanie i edycja — potrafią sprawić niemało problemów.

Jeżeli wciąż macie problemy ze znalezieniem oprogramowania, które pozwoli wam się z nimi uporać - edytor UPDF z AI może być odpowiedzią na wszystkie wasze potrzeby!

Intuicyjna aplikacja do tworzenia i edycji PDF, po którą sięgnęły już ponad dwa miliony użytkowników!

Aplikacja UPDF od wielu lat podbija serca użytkowników. Skąd ta popularność? Cóż — platforma ma kilka asów w rękawie, które pozwoliły jej się wyróżnić na tle konkurencji. I jednym z najważniejszych elementów bez wątpienia pozostaje nie tylko prostota obsługi, ale też wsparcie generatora tekstu przywodzącego na myśl popularny ChatGPT. Tym, co jednak wyróżnia go na tle wspomnianego narzędzia, jest pełna integracja i dostosowanie do pracy z dokumentami PDF.

Te przyjąć mogą różną formę — od podsumowań, przez tłumaczenie, na przepisywaniu "własnymi słowami" kończąc. Wisienką na torcie są szeroko pojęte konwersacje z wbudowanym czatbotem, które bazować mogą zarówno na samym tekście, jak i treściach wzbogacanych obrazkami. UPDF AI pozwala na prowadzenie "płynnej konwersacji", której efekty następnie możemy wkleić do naszego dokumentu PDF.

Asystent AI w UPDF zadba również o to, by praca z dokumentami PDF była dużo bardziej intuicyjna. Oprogramowanie pozwala nam stworzyć mapę myśli bazującą na wczytanym dokumencie. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by narzędzia AI, z których korzysta UPDF, przetłumaczyły, streściły czy dopisały rzetelne wyjaśnienia do informacji, które zawarte są w dokumentach. Wisienką na torcie pozostaje możliwość wchodzenia w interakcję z obrazami.

Do użytku domowego i dla profesjonalistów. Jedno narzędzie, by rządzić nimi wszystkimi

W pracy biurowej praca na plikach PDF jest codziennością. To jeden z najpopularniejszych formatów na co dzień, których tworzenie i odpowiednie przygotowanie potrafi sprawić niemało problemów. Z UPDF dotychczasowe problemy odchodzą w zapomnienie. Aplikacja jest bowiem nie tylko wszechstronnym i prostym w obsłudze edytorem, który pozwoli w mig pracować z tekstem, obrazami, linkami, znakami wodnymi i bardziej wymagającymi elementami jak stopki czy tła. To także program, który ułatwia profesjonalne tworzenie adnotacji. Warto go również pochwalić za opcje takie jak podpisywanie formularzy, wprowadzanie zabezpieczeń, wygodne redagowanie i kompresja plików, by móc je przesłać w wygodnej dla nas formie.

Poza tym, do kluczowych funkcji UPDF należą również te związane z konwersją dokumentów do wielu formatów i pełnym wsparciem OCR w 38 językach. Na tej pokaźnej liście, rzecz jasna, nie zabrakło także polskiego. Aby korzystało się z aplikacji wyjątkowo wygodnie, twórcy aplikacji zadbali o synchronizację plików w chmurze. Ta daje nam możliwość płynnego przełączania się między urządzeniami. A warto mieć na uwadze, że UPDF dostępny jest na wszystkich wiodących platformach, tj. Windowsie, macOS, Androidzie oraz iOS.

Profesjonalne narzędzie, znacznie tańsze od konkurencji

Przez lata to Acrobat był jedyną słuszną opcją do przygotowywania plików PDF. I jeżeli mieliście okazję z niego korzystać, to prawdopodobnie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że jest on wielokrotnie droższy — tutaj zapłacicie jedynie ułamek ceny. Ponadto całość jest znacznie łatwiejsza w obsłudze dzięki bardziej intuicyjnemu interfejsowi, z którego korzysta się z czystą przyjemnością. Trudno też przejść obojętnie obok tego, że w przypadku UPDF wystarczy jedna licencja, by móc cieszyć się aplikacją niezależnie od platformy na której uruchamiamy program. A dla wielu użytkowników dodatkowym ułatwieniem będzie wsparcie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które w wielu sytuacjach okazują się dużo lepsze niż te od Adobe.

Do pracy i do nauki. Co sprawia, że UPDF jest tak wygodny?

Nie ważne czy chodzi o tworzenie dokumentów PDF, czy szeroko pojęte ich wykorzystywanie na co dzień — UPDF poradzi sobie z tymi zadaniami śpiewająco. Wspomniałem już o tym, że interfejs aplikacji jest dziecinnie prosty — dzięki czemu tworzenie dokumentów od zera nie stanowi tam najmniejszego wyzwania. Jednak poza pracą z dokumentami od początku i generowaniem tekstu, UPDF ma jeszcze kilka innych asów w rękawie.

Równie ważnym aspektem co tworzenie plików, jest też sama praca z dokumentami, które za pośrednictwem UPDF odczytujemy. Możliwość łatwego i estetycznego podkreślania PDF staje się niezastąpioną opcją przy nauce i szeroko pojętej pracy z notatkami, gdy nie chcemy łatwo powrócić do najważniejszych informacji po otwarciu dokumentu.

Kolejnym kluczowym elementem jest znakomita funkcja zamiany PDF w Mapę Myśli. O co w niej chodzi? To opcja, która pozwala w kilka sekund automatycznie wizualizować informacje, które zawarte są w naszych dokumentach. Działa ona niezwykle sprawnie, a co ważne: okazuje się pomocna przy efektywnej nauce. Lepsza wizualizacja wiadomości sprzyja ich łatwiejszemu zapamiętywaniu. A to dla wielu jest kluczowe przy rozmaitej pracy z dokumentami.

A kiedy już mowa o pracy z plikami -- UPDF posiada także opcję usuwania tekstu z PDF. Taka edycja pozwala nam nie tylko zadbać o przygotowanie lepszej treści, ale w scenariuszu z nauką: jest kluczowa do zachowania możliwie jak najbardziej skondensowanej wersji materiałów z kluczowymi informacjami. Dokumenty można łatwo powielać, edytować i przechowywać w formie, która najbardziej nam odpowiada.

Dlaczego warto wybrać UPDF?

Wybór UPDF to nie tylko decyzja o wyborze edytora do popularnego formatu plików, które często potrafią sprawiać sporo problemów. Jeżeli na co dzień pracujecie kreatywnie, to możecie być pewni, że będzie to również narzędzie, które znacząco wpłynie na waszą produktywność. Dzięki przystępnej cenie, wszechstronności i zaawansowanym funkcjom, UPDF staje się nieocenionym wsparciem w codziennej pracy niezależnie od miejsca i sytuacji. Komputer, tablet czy smartfon? Decyzja zależy do Ciebie!

UPDF to kompleksowe narzędzie do edycji plików PDF, które łączy w sobie intuicyjny interfejs, przystępną cenę oraz zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki wszechstronności i regularnym aktualizacjom UPDF staje się niezastąpionym narzędziem dla każdego, kto pracuje z dokumentami w tym popularnym formacie. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy zwykłym użytkownikiem, UPDF ma szansę idealnie wpisać się we wszystkie scenariusze!

Jak już wspominałem, UPDF dostępny jest na wszystkie główne platformy. Z aplikacji skorzystamy na smartfonach i tabletach z Androidem oraz iOS / iPadOS, a także na komputerach z Windowsem i macOS. Dzięki synchronizacji w chmurze -- przełączanie się między urządzeniami nie stanowi najmniejszego problemu. Aplikacje pobierzecie za darmo niezależnie od platformy -- to samo zresztą tyczy się zakładania tam konta. Na wszystkich czeka kilkudniowy okres testowy, a kiedy ten wygaśnie, twórcy pozostawią nam trzy opcje. Skorzystanie z darmowej wersji (pełnej ograniczeń oraz znaków wodnych przy eksportowanych plikach), PRO lub UPDF z AI. Drug zawiera pełne pakiet opcji, ale nie posiada dostępu do asystenta AI. Najdroższą wyróżniają nieograniczone zapytania i wszystkie funkcje, za które użytkownicy z całego świata pokochali wersję Pro. Dwa miliony regularnych klientów nie może się mylić, prawda? Dodatkowo obecnie trwa promocja na UPDF, w ramach której dostęp do programu można wykupić nawet 41% taniej!

Wpis powstał przy współpracy z UPDF