Stało się! UPC przejęte przez Play za 7 mld zł

Grupa iliad wyłożyła na stół w swojej propozycji 7,3 mld zł na przejęcie UPC, ostatecznie Liberty Global zgodził się na sprzedaż 100% udziału w UPC za kwotę 7 mld zł.

Mike Fries, Chief Executive Officer, Liberty Global:

Ta transakcja jest kolejnym potwierdzeniem znaczącej wartości opartych na światłowodach sieci HFC w Europie, jak również istotnych korzyści synergii z konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych. UPC Polska, największy dostawca telewizji kablowej oraz wiodący dostawca trzech usług cyfrowych, oraz Play, który dociera do 99% polskiej populacji ze swoimi usługami mobilnymi, dzięki nowej skali działania, stworzą liczącą się na polskim rynku siłę.

Aktualnie UPC dociera do 3,7 milionów gospodarstw domowych, obsługując przy tym 1,5 miliona klientów, którzy korzystają u tego operatora z 1,3 miliona usług internetowych, 1,4 miliona usług telewizyjnych oraz 600 tysięcy usług telefonii stacjonarnej. Z kolei z usług Play korzysta obecnie 15 mln klientów indywidualnych i biznesowych.

Bez wątpienia kupno UPC to dla Play przede wszystkim dostęp do infrastruktury i wzbogacenie swojej oferty o internet stacjonarny. Co prawda już od dłuższego czasu Play ma go w swojej ofercie we współpracy z Vectrą, ale swoje zasoby dają dużo większe możliwości w konkurowaniu przede wszystkim ze światłowodami Orange, ale też z Plusem, który swojego czasu przejął w tym samym celu Netię.

Zamknięcie transakcji kupna UPC przez Play spodziewane jest w drugiej połowie 2022 roku, oczywiście warunkiem jest tu też zgoda naszego regulatora, a z tym może być różnie, pamiętając perypetie z przejęciem innego operatora - Multimedia Polska.

Źródło: UPC.