Upadek Huawei napędził sprzedaż smartfonów premium

Według portalu Market Pulse Service firmy Counterpoint Research, globalna sprzedaż takich urządzeń wzrosła w 2021 r. o 24 proc. rok do roku, osiągając najwyższy w historii poziom.

Na początek jedno zastrzeżenie. Firma Counterpoint Research zalicza do segmentu Premium urządzenia powyżej 400 dol. czyli 1700 zł. U nas to klasa średnia, ale na rynkach wschodzących, które mają istotny udział w globalnym rozliczeniu przyjmuje się, iż są to już smartfony najwyższej klasy.

Wg. danych firmy segment premium w 2021 r. to aż 27 proc. światowej sprzedaży smartfonów, co stanowi najwyższy udział w historii.

Komentując te wyniki dyrektor ds. badań w Counterpoint Research Tarun Pathak stwierdził, że wzrost rynku premium w 2021 r. był napędzany wysypem tańszych urządzeń (400-500 dol.) w gospodarkach wschodzących oraz zapotrzebowaniem na wymianę urządzeń z 5G w gospodarkach zaawansowanych. Apple, OPPO, vivo i Xiaomi wykorzystały lukę na rynku premium pozostawioną przez Huawei, zwłaszcza w Chinach i Europie Zachodniej. Poza tym przy ograniczonej dostępności smartfonów spowodowanej brakiem podzespołów, firmy potraktowały priorytetowo urządzenia premium ze względu na największe marże i rentowność.

Liderem rynku nadal jest Apple, osiągając po raz pierwszy od 2017 roku 60 proc. udziału w sprzedaży, Firma dzięki silnej marce ma największe szanse na przejęcie użytkowników smartfonów premium Huawei. Wskazuje na to również rozwój w Chinach, gdzie Apple osiągnęło najwyższy w historii udział w rynku w IV kwartale 2021 roku. Apple był czołowym producentem w segmencie premium w każdym regionie w 2021 roku.

Na drugim miejscu utrzymał się Samsung. Sprzedaż OPPO i vivo wzrosła ponad dwukrotnie w segmencie premium w 2021 r., rosnąc odpowiednio o 116 proc. i 103 proc.

Rebranding modelu Reno na początku 2021 roku pomógł OPPO zdobyć segment Premium przystępnego cenowo w Chinach. OPPO systematycznie zyskuje również na rynku europejskim, korzystając na luce pozostawionej przez Huawei. Wzrost vivo był napędzany przez serie X60 i X50 w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

Zyski Xiaomi wynikały głównie ze sprzedaży serii Mi 11. Xiaomi znalazło się w pierwszej piątce listy w segmencie premium we wszystkich regionach, w których działa. Asus zyskał dzięki skupieniu się na niszowym segmencie gier. Wyjście LG z rynku smartfonów pomogło Motoroli, Google i OnePlus zyskać na rynku północnoamerykańskim.

Pod względem technologii 5G stało się standardową ofertą w całym segmencie premium. Ale 4G nadal jest obecne w starszych iPhone’ach – 11 i SE 2020 – oraz Samsungu S20 FE. Jednak ponieważ te linie produktów również przejdą na 5G w 2022 r., a 5G również zacznie wkraczać w regiony rozwijające się, udział LTE będzie się dalej zmniejszać.

Mimo tak dużego wzrostu w segmencie Premium, analitycy Counterpoint prognozują wciąż jego silny rozwój.

Zdaniem Varuna Mishry dużą szansą napędzającą ten segment są użytkownicy Huawei w Chinach, którzy zbliżają się do cyklu wymiany smartfonów. Mishra uważa również, że na wzrost sprzedaży w tym segmencie wpłynie wprowadzenie tańszych składanych urządzeń. Samsung pokazał, że można liczyć tu na zyski, bardzo prawdopodobne, że podobną drogą podąży Apple.

