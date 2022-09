Wakacje kredytowe pod lupą UOKiK. Jest wiele do poprawy

Na początku sierpnia, tuż po wystartowaniu tzw. Wakacji Kredytowych, do UOKiK wpłynęło ponad 550 skarg klientów polskich banków, którzy mieli wiele problemów. Banki zaczęły stosować niekorzystne dla konsumentów praktyki, które były podnoszone już w dniu uruchomienia programu. W tamtym czasie dowiedzieliśmy się, że Urząd przyglądał się działaniom 17. największym bankom w Polsce pod kątem problemów ze składaniem wniosków drogą elektroniczną czy koniecznością składania odrębnych wniosków dla każdej raty. Dziś już wiemy, że Prezes UOKiK postawił zarzuty wobec trzech banków, które w najbardziej uciążliwy sposób ograniczały klientom możliwość skorzystania z Wakacji Kredytowych.

Na bieżąco występujemy do poszczególnych banków o usuwanie identyfikowanych nieprawidłowości. Mamy już wymierne efekty tych działań – wyeliminowaliśmy m.in. straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem. Po naszych wezwaniach większość banków pozostawia też konsumentom wybór, czy chcą w jednym wniosku zawiesić wszystkie dozwolone przepisami raty, czy robić to stopniowo w kilku, oddzielnych wnioskach. Trzy banki, które jeszcze tego nie zmieniły, otrzymały zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów