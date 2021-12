Są ludzie, którzy nie muszą mieć powodu, by kupić nowego iPhone'a. Gdy kupiłem swojego pierwszego, nie miałem absolutnie żadnego - po prostu chciałem spróbować "jak to jest". Potem wyruszyłem w podróż z Androidem. Z braku innych alternatyw poza systemem Google, znowu wróciłem do iOS na jeden z niższych, ale wspieranych jeszcze modeli. Pomówmy trochę o telefonie iPhone 14 - co by musiało się stać, żebym na pewno (i natychmiast) go kupił?

Telefony iPhone od Apple nie są oczywiście ósmym cudem świata, nie są też czymś o co warto się z ludźmi tłuc po głowach. Wiec tym bardziej śmieszą mnie pojawiające się w niektórych materiałach wojenki między zwolennikami obozów: apple'owskiego i google'owskiego. Są ważniejsze problemy na świecie. Bo na pewno nie jakiś tam telefon. Niemniej, smartfon jest dla mnie urządzeniem codziennie biorącym udział w pracy. Zadań w ciągu jednego dnia jest mnóstwo i część wykonuje w pełni lub w części właśnie na telefonie komórkowym. Oczekuję od takiego urządzenia, że po prostu będzie działać, nie zawiedzie mnie i przy okazji - odrobinę też ucieszy: jak każdego techowego "świra".

O wyższości Touch ID nad Face ID

Face ID jest niesamowicie wygodny i rzekłbym nawet, że jest efektowny. To naprawdę imponujące, że biometryka Apple oparta na skanie twarzy użytkownika, działa tak dobrze. Dobre zgranie sprzętu z oprogramowaniem skutkuje tym, że to odbywa się aż tak szybko. W swoim telefonie nie mam Face ID i wcale za nim jakoś nie tęsknię. Cenię sobie natomiast Touch ID i mam nadzieję, że wróci do większości nowych telefonów Apple w przyszłym roku.

Touch ID bowiem jest dużo wygodniejsze, kiedy płacimy. Czasami terminale mają umieszczone moduły NFC w takim miejscu, że zwyczajnie niewygodnie jest unieść telefon w taki sposób, by najpierw nas "zeskanował" i uwierzytelnił, a potem przeprowadził płatność. Gdy robię to za pomocą Touch ID, to o ile nie mam mocno zawilgoconych palców - wszystko działa tak, jak należy. Trzymam jedynie palec na fizycznym (haptycznym) przycisku z czytnikiem odcisków palców i... voila! Ale gdzie miałby się pojawić ten Touch ID w iPhone'ie 14? Cóż, jedynym sensownym rozwiązaniem byłby... zwyczajnie ekran. Ale ostatnie przecieki nie są zbyt optymistyczne, jeżeli chodzi o użycie technologii pozwalającej na skrycie skanu odcisków palców w wyświetlaczu.

Nie bijcie. A gdyby tak baterie były większe, ładowały się szybciej... również bezprzewodowo?

Wiem, iPhone 13 Pro Max to bateria o zawrotnej w apple'owskim świecie pojemności wynoszącej aż 4352 mAh. Spoko, w biedniutkim bądź co bądź, Redmi 8 miałem równe 5000 mAh. Oczywiście takich wyników długości pracy jak mocarz z Cupertino tam nie uświadczałem, ale i tak mogłem sobie bez problemu "wykręcić" jeden pełny dzień pracy bez doładowywania akumulatora. Telefon o rozmiarach iPhone'a 13 Pro Max mógłby mieścić w sobie spokojnie akumulator o 500 mAh większy (z minimalnymi szkodami dla grubości konstrukcji). Nikt chyba by nie pogardził dodatkowymi miliamperogodzinami.

Idźmy jednak dalej - w apple'owskim świecie na próżno szukać szybkiego ładowania. Flagowce produkowane obecnie przez innych producentów, są w stanie uzupełnić energię od 0 do 100 procent w jedynie 18 minut. To właśnie potrafi Vivo IQOO 7, jeden z mocarzy na tym polu. Tymczasem Apple siedzi w kącie, bawi się resorakami i wyjada klej szkolny z tubki.

Szybkie ładowanie to jedna z takich rzeczy, która przesądza o wygodzie użytkownika w trakcie korzystania z konkretnego sprzętu. Dlatego właśnie jestem zdania, że Apple powinno bezapelacyjnie dołączyć do wyścigu o szybko ładujące się baterie: bo niestety, ale konkurencja już naprawdę mocno odjechała. Bez obaw o kondycję akumulatorów: niedawno pisaliśmy o tym, że wpływ szybkiego uzupełniania energii na baterie nie jest szczególnie duży. Potwierdzają to też komentarze oraz maile skierowane na redakcyjną skrzynkę.

I ostatecznie, szybkie i bezprzewodowe ładowanie. To może pieśń odrobinę dalszej przyszłości, ale gdyby się udało to uzyskać w którymkolwiek z kolejnych iPhone'ów, to w momencie premiery miałbym już w rękach pieniądze ze sprzedanej nerki i czym prędzej ulokowałbym je w takim telefonie. Może nie miałbym nerki, ale miałbym świeżutkiego, nowiutkiego i mega funkcjonalnego iPhone'a!

Wyp... tfu. Spadajcie mi z tym notchem

Notch w ostatnich generacjach iPhone'ów to rzecz skandaliczna, tym bardziej obecnie. Ten w "trzynastkach" jest odrobinę mniejszy, ale... on i tak istnieje. Wiem, gdzieś trzeba zmieścić sensory, przedni aparat, ale no serio? Najbardziej innowacyjna i dbająca o design firma stworzyła rozwiązanie o finezji tępej siekiery i urodzie krateru po eksplozji bomby. Oczywiście, nie jest to rzecz która u mnie iPhone'y całkowicie dyskwalifikuje, ale z pewnością odrobinę... komplikuje moją sympatię do nich. Bo o ile reszta jest ciekawa i ładna, tak te notche po prostu są dla mnie nie do przyjęcia.

Apple prawdopodobnie rozstanie się z notchem jaki znamy już w kolejnej generacji, skrywając przedni aparat "pod" wyświetlaczem. Super, bardzo fajnie. Cieszę się. Tyle, że konkurencja ma to już od lat...

Zoom (prawie) nie do pobicia

Samsung Galaxy S20 Ultra ma 10-krotny zoom optyczny, który działa świetnie. Huawei Mate 40 Pro+ też to ma i jest to równie ciekawe. Natomiast Apple, o ile naprawdę bardzo mocno przyłożyło się do efektywności aparatu w trudnych warunkach oświetleniowych, HDR i szczegółowości, tak zoom gdzieś przepadł na deskach kreślarskich i zwyczajnie tam go nie zaprowadzono. Ostatnie przecieki jednak mówią, że firma Semco będzie prawdopodobnym dostawcą teleobiektywów do iPhone'ów 14 i wreszcie uświadczymy tam 10-krotnego zoomu. Mam jedynie szczerą nadzieję, że Apple nie postanowi swojego rozwiązania nazywać przełomowym na konferencji produktowym. Bo aż będzie się chciało powiedzieć Apple: "chyba was tam głowa boli w Cupertino...".

Kochani, tylko cztery - ale istotne rzeczy. Sekcja komentarzy jak zwykle jest Wasza i napiszcie proszę, jakie rzeczy spowodowałyby, że od razu kupilibyście iPhone'a? Przypominam (choć nie muszę) - nie musicie się ze mną zgodzić. Właściwie to nawet wolę, jak się ze mną nie zgadzacie. Dobrego weekendu!