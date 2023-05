Wiecie, ile osób co roku umiera na szczepionkę na świecie? Mnóstwo: w samych Stanach Zjednoczonych w latach 2010-2020 na grypę umierało od 12 000 do 52 000 osób rocznie. Tak, tylko w ciągu roku. Dlatego niezmiernie cieszę się, że rozpoczęto rekrutację ochotników na Duke University w Durham w Karolinie Północnej w kontekście uniwersalnej szczepionki przeciw grypie opracowanej przez naukowców z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Naukowcy chcą przetestować szczepionkę H1ssF-3928 mRNA-LNP pod kątem bezpieczeństwa i zdolności do wywoływania pożądanej odpowiedzi immunologicznej. W badaniu weźmie udział do 50 zdrowych ochotników w wieku od 18 do 49 lat. Trzy grupy uczestników badania (każda po 10 osób) zostaną zaszczepione odpowiednio 10, 25 i 50 mikrogramami eksperymentalnej szczepionki. W trakcie badania, naukowcy chcą zbadać, jaka dawka szczepionki jest optymalna pod kątem określonych w testach celów. Następnie, do badania zostanie włączonych dodatkowych 10 uczestników, którzy otrzymają dokładnie taką dawkę, jaka została uznana za "optymalną".

W badaniu weźmie udział również taka grupa uczestników, która otrzyma aktualnie stosowaną szczepionkę: wszystko po to, by porównać między testowanym medykamentem, a tym już stosowanym szeroko w praktyce medycznym takie cechy jak zdolność do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej oraz bezpieczeństwo. W ciągu roku od zaszczepienia, każdy z uczestników będzie pojawiać się na cyklicznych wizytach kontrolnych, w trakcie których naukowcy będą oceniać skuteczność szczepionek oraz rozpoznawać ewentualne skutki uboczne.

Jedna szczepionka, by rozprawić się ze wszystkimi

Co roku, epidemiolodzy, immunolodzy oraz wakcynolodzy muszą przewidzieć, który szczep grypy będzie dominującym w nadchodzącym sezonie. Dla zabezpieczenia się na wypadek ewentualnego błędu, do sezonowej szczepionki przeciw grypie włącza się do czterech szczepów. To wymaga czasu: producenci szczepionek też go wymagają, aby je wytworzyć, a potem rozdystrybuować. W tym czasie, szczepy wirusa mogą ulegać bardzo szybkim procesom wynikającym z ich zmienności - co oczywiście może zmniejszać skuteczność zaszczepienia. Stąd też, uniwersalna szczepionka przeciw grypie mogłaby rozwiązać takie problemy i co bardzo istotne: zmniejszyć koszt ich wyprodukowania i uczynić je jeszcze bardziej dostępnymi. Wszystko to doprowadzi ostatecznie do istotnego zmniejszenia śmiertelności z powodu grypy.

Dodatkowo, szczepienie nie musiałoby odbywać się co roku: pacjenci mogliby otrzymywać odpowiednio trwałą odporność na dłuższy czas. Faktem jest to, że każde przyjęcie szczepionki może wywołać skutki uboczne. Zmniejszenie ilości koniecznych szczepień zminimalizowałoby szanse na wystąpienie niepożądanych odczynów.

W tym wszystkim są również inne korzyści. Istnieją szczepy wirusa grypy, które mają potencjał pandemiczny. Stąd też, zbiorowa, trwała i uniwersalna odporność mogłaby momentalnie zdusić te warianty wirusa grypy, które mogłyby ewentualnie powtórzyć sytuację sprzed trzech lat, gdy rozpoczęliśmy walkę z SARS-CoV-2.

Badanie jest częścią programu Collaborative Influenza Vaccine Innovation Centers (CIVICs), który został utworzony przez NIAID w 2019 r.: jego celem było wytworzenie długo działających i bezpiecznych szczepionek przeciwko powszechnym czynnikom zakaźnym - między innymi grypie. Warto nadmienić, że jest to pierwsza uniwersalna szczepionka testowana w ten sposób. Technika mRNA pozwoliła wykorzystać fakt, iż jedna z części białka wirusa - hemaglutyniny nie ulega szybkim zmianom i można ją wykorzystać do wytworzenia szerokiej odpowiedzi immunologicznej wśród ludzi.

A zatem - czekamy na wyniki badań. Naukowcy są pełni nadziei: inny wariant podobnej szczepionki wykazał już istotną skuteczność w bardzo wczesnych badań klinicznych. Badacze uważają, że w tym przypadku powinniśmy się spodziewać jeszcze bardziej spektakularnych efektów.

