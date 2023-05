0

Rak trzustki jest jednym z bardziej problematycznych nowotworów. Jak podają statystyki WHO, jest śmiertelny nawet w 88% przypadków - a wszystko przez to, że bardzo trudno go leczyć. Nawet, gdy daje się je wyciąć - wracają w ciągu około roku u niemal 90% pacjentów. Również i promieniowanie, immunoterapia i chemioterapia dają mizerne rezultaty.