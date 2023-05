Te dzieci mają DNA trzech osób. To nie dziwactwo, a konieczność

W Wielkiej Brytanii urodziło się właśnie pierwsze dziecko przy użyciu DNA trzech osób: większość jego DNA pochodzi od dwójki rodziców, a około 0,1% od trzeciej, kobiety. Takie podejście do zapobiegania chorobom mitochondrialnym jest efektem pionierskiej metody, która według naukowców stanowi wręcz gwarancję, że dziecko urodzi się w pełni zdrowe. Dotychczas na świecie urodziło się pięć innych dzieci przy użyciu tej metody.

Dla wielu rodzin jest to jedyna możliwość, aby mieć zdrowe dziecko. Choroby mitochondrialne są związane z dysfunkcją mitochondriów: to części komórek, które przekształcają składniki odżywcze w energię. Wadliwe mitochondria nie są w stanie efektywnie odżywiać organizmu i prowadzą do uszkodzenia mózgu, zaniku mięśni, niewydolności serca i ślepoty.

W jaki sposób dziecko uzyskuje DNA trzech osób?

Dawstwo mitochondrialne jest zmodyfikowaną wersję zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie wykorzystuje się mitochondria ze zdrowej komórki jajowej dawczyni. Warto wiedzieć, że mężczyźni dziedziczą swoje mtDNA (mitochondrialne DNA) od matek i nie przekazują go swojemu potomstwu. Dlatego tak istotne jest, aby pozyskać mtDNA z komórki jajowej kobiety, która nie produkuje uszkodzonych pod kątem mtDNA komórek rozrodczych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taka zmiana w mtDNA nie wpływa na inne cechy: jest jednak dziedziczona dalej i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Choroby mitochondrialne to grupa zaburzeń genetycznych, które dotyczą mitochondriów - organelli komórkowych odpowiedzialnych za produkcję energii. Mogą one objawiać się na wiele różnych sposobów, ponieważ mitochondria znajdują się w niemal każdej komórce organizmu. Objawy chorób mitochondrialnych zależą od rodzaju mutacji i od miejsca, w którym się znajduje. Mogą one dotyczyć mięśni, oczu, uszu, mózgu, serca i innych narządów. Często są to choroby postępujące i nieuleczalne, a ich objawy często narastają z wiekiem.

Śmiertelność wśród dzieci dotkniętych chorobami mitochondrialnymi jest bardzo wysoka. Wiele dzieci umiera w ciągu pierwszych kilku lat życia, zwykle z powodu niewydolności wielonarządowej. Niektóre choroby mitochondrialne mogą również prowadzić do wczesnej śmierci płodu. Mimo postępów w diagnostyce i terapii, choroby mitochondrialne pozostają jednymi z najbardziej wyzwaniem stanowiących choroby genetyczne, ze względu na ich złożoność i różnorodność objawów. Sukcesy naukowców dają nadzieję głównie tym rodzinom, które starają się o dziecko, jednak na świecie żyje mnóstwo dzieci i dorosłych, którzy cierpią z powodu chorób mitochondrialnych.