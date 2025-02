Po raz kolejny gigant branży technologicznej musi się dostosować do poleceń Unii Europejskiej. Tym razem jednak ostatecznie to kto inny straci najwięcej.

W październiku zeszłego roku Apple zaczęło wymagać od swoich developerów zaktualizowania danych ich kontaktu. Wszystko za sprawą nowej regulacji Unii Europejskiej w zbiorze Aktu o usługach cyfrowych. Kto się do niej nie dostosuje...

Apple robi czystki i usuwa twórców

Gigant z Cupertino w ciągu ostatnich miesięcy kilkakrotnie ostrzegał, że w lutym 2025 wejdą w życie nowe regulacje Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Każdy, kto do siedemnastego lutego nie zaktualizuje swoich danych kontaktowych, a ma status sprzedawcy, ten będzie usunięty ze sklepu cyfrowego na terenie całej Unii. Stosowne ogłoszenie pojawiło się oczywiście i na oficjalnej stronie dedykowanej developerom Apple.

Do tej pory wielu autorów aplikacji miało po prostu swoje adresy mailowe do kontaktu. Dla Unii Europejskiej nie jest to jednak wystarczające i od dzisiaj każdy, kto jest sprzedawcą, musi poza adresem mailowym mieć także adres skrzynki pocztowej oraz numer telefonu. Nie ma w tej kwestii żadnych wyjątków, a ocena czy jest się sprzedawcą, jest bardzo logiczna.

Są oczywiście podane konkretne warunki takie jak: czy aplikacja jest płatna? czy ma mikrotransakcje? I tym podobne, lecz nie potrzeba tutaj bardzo główkować. Sprawa jest czytelna, jeżeli na aplikacji umieszczonej w sklepie cyfrowym zarabiamy, oznacza to, że jesteśmy po prostu sprzedawcą. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do swojego statusu, to może oczywiście się skontaktować z obsługą klienta Apple.

Jak podaje portal TechCrunch, w ciągu ostatnich trzydziestu godzin, z AppStore'a zniknęło około 130 tysięcy aplikacji. Chociaż nowa regulacja wydaje się być niegroźna i w zasadzie zrozumiała. To niestety ma ona i swoją smutniejszą stronę. Nie brakuje bowiem aplikacji, które są tworzone przez pojedyncze osoby z ich własnych domów. One zaś nie chcą ujawniać swoich prawdziwych adresów, więc musiały się prawdopodobnie salwować ucieczką ku adresom współdzielonych przestrzeni i tym podobnych. Od teraz, dane kontaktowe będą widoczne bezpośrednio w sklepie cyfrowym.