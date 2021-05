Aktorski film Uncharted póki co nie zachęca, ale nie tracę jeszcze nadziei

Odnoszę wrażenie, że produkcja filmu Uncharted to niekończąca się przygoda. O projekcie słyszymy już od lat (biorąc pod uwagę siłę marki gier, w ogóle mnie to nie dziwi), a data premiery wciąż się przesuwa (pamiętacie tę pierwotną, planowaną na grudzień minionego roku?). Prawdopodobnie pandemia także nie ułatwia sprawy, no ale wiemy już że projekt posuwa się naprzód. Otrzymaliśmy nareszcie pierwszą szansę by rzucić okiem na to, jak filmowe Uncharted wygląda. I jeżeli liczyliście na napakowany akcją trailer, to nic z tych rzeczy. Na zaostrzenie apetytu dostaliśmy filmowy kadr z głównymi bohaterami.

Film Uncharted wciąż powstaje – na zaostrzenie apetytu dostaliśmy kadr z głównymi bohaterami

Uncharted to niekończąca się przygoda inspirowana przygodami Indiany Jonesa. Kiedy więc dowiedzieliśmy się że w rolę głównego bohatera, Nathana Drake’a, wcieli się Tom Holland — oczekiwania były wysokie. Kompanem jego podróży, Victorem „Sullym” Sullivanem, będzie Mark Wahlberg. I choć prace nad filmem trwają od wielu długich miesięcy, to zdjęcie jest tak naprawdę pierwszym obrazem tego… czego można spodziewać się na ekranie. I jeżeli mam być szczery, to nie jestem specjalnie zachwycony.