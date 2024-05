Umowa podpisana. Oto nowe oczy polskiego wojska

W 2018 roku do planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych dodano zapis o wprowadzeniu do polskiej służby aerostatów typu 71M, produkowanych przez amerykańską firmę TCOM. W 2023 roku zostały one zaprezentowane na targach MSPO w Kielcach, a teraz podpisanie umowy na dostarczenie statków powietrznych stało się faktem. Wiemy, kiedy osiągną wstępną gotowość operacyjną.

W powietrzu mogą utrzymywać się tygodniami

Aerostaty, którym nadano kryptonim Barbara, to element modernizacji Systemu Obrony Powietrznej i Brzegowego Systemu Obserwacji. Ich zadaniem będzie wykrywanie nisko latających samolotów załogowych, śmigłowców, pocisków manewrujących, dronów czy jednostek nawodnych, a wszystko to dzięki wyposażeniu w radar dalekiego zasięgu – potencjalny zasięg wyniesie nawet do 300 km.

Jedną z ich największych zalet jest zdolność do bardzo długiego utrzymywania się w powietrzu, co czyni je bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż wykorzystywanie wojskowych samolotów do radiolokacji. Zakupione przez Polskę maszyny osiągają wysokość operacyjną na poziomie 4600 metrów i mogą udźwignąć nawet do 2155 kg, przy długotrwałości lotu przekraczającej 30 dni – jedynym ograniczeniem działania aerostatów typu 71M jest bardzo silny wiatr.

Te systemy radiolokacyjne działają na niższych wysokościach. To jest bardzo ważne, bo wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo wiele warstw powinno mieć rozpoznanie. Musi być to rozpoznanie, które będzie oddziaływać na każdym poziomie. Tu będzie też rozpoznanie nawodne, tak ważne dla obrony całego kraju, każdej granicy, niezależnie od tego, gdzie ona się znajduje. Jesteśmy gotowi. Umowa jest już podpisana. Czekamy teraz na dostawy sprzętu – Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Mon

Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia pracy? Według aktualnych szacunków systemy aerostatów powinny osiągnąć gotowość w drugiej połowie 2026 roku. Polska wydała na nie ok. 960 mln USD.

Źródło obrazka wyróżniającego: TCOM