Przełom w lotnictwie. Maszyny już nie potrzebują ludzi

Wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, że autonomiczne maszyny będą nieodłączonym elementem przyszłych konfliktów zbrojnych. Filmy z „dronowania” żołnierzy wzbudzają podziw dla technologii i strach przed jej konsekwencjami. Wiele wskazuje na to, że podobny los czeka lotnictwo. Dzisiejsze myśliwce wciąż jeszcze wymagają ludzkiego pilota, ale niebawem może się to zmienić. Amerykańska armia z sukcesami testuje bezzałogowe odpowiedniki F-16, które już teraz świetnie radzą sobie w symulowanych walkach z człowiekiem.

AI kontra wojskowy pilot – historyczne starcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja i bezzałogowe maszyny w sektorze militarnym to teoretycznie nic nowego. Historia wykorzystania UAV sięga bowiem II Wojny Światowej, ale ich rola była do tej pory ograniczona do zwiadu i atakowania celów z dużej odległości. Członkowie amerykańskiej agencji rozwojowej Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) wierzą jednak, że w niedalekiej przyszłości sterowane przez komputer myśliwce będą mogły brać udział w bezpośrednich starciach z wrogimi maszynami – tzw. dog fight.

Źródło: Depositphotos

Amerykańskie lotnictwo (USAF) i DARPA od lat testują możliwość zastosowania AI w walkach powietrznych i choć już wcześniej sztuczna inteligencja radziła sobie całkiem dobrze, to dopiero teraz badacze mówią o przełomie. Jeszcze w grudniu 2022 roku inżynierowie testowali wdrażanie systemu uczenia maszynowego w samolocie X-62A VISTA, będącym odpowiednikiem F-16. Wtedy też udało się przeprowadzić pierwsze loty kontrolne, a przez następnych kilka miesięcy samolot był powoli przystosowywany do warunków bojowych. Teraz AI wzięło udział w symulowanej potyczce z prawdziwym pilotem F-16.

„W ramach programu Air Combat Evolution (ACE) DARPA po raz pierwszy w historii przeprowadzono w powietrzu testy algorytmów sztucznej inteligencji autonomicznie latających myśliwcem przeciwko myśliwcowi pilotowanemu przez człowieka w scenariuszach walki w zasięgu wzroku” – DARPA

Czy w przyszłości niebo zdominują autonomiczne maszyny?

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zdradziły, że pod koniec września ubiegłego roku X-62A sterowany przez oprogramowanie AI zmierzył się z człowiekiem i według wojskowych poradził sobie fantastycznie. Maszyna oczywiście była dostosowana w taki sposób, by nie zagrozić oponentowi i nie zmuszać pracowników kontrolnych do interwencji oraz przejęcia kontroli.

„Niesamowitym osiągnięciem tego roku było przeniesienie agentów uczenia maszynowego do X-62A w rzeczywistym środowisku” – płk James Valpiani, komendant Szkoły Pilotów Testowych

Scenariusze z Call of Duty lub innych gier wojennych, osadzonych w niedalekiej przyszłości, powoli stają się więc rzeczywistością. Problem z samolotami sterowanymi przez AI polega jednak na tym, że wojskowi wciąż dążą je ograniczonym zaufaniem i obawiają się może nie buntu maszyn, ale niedoskonałości systemu, mogącego doprowadzić do strat własnych.

Niewątpliwym plusem takiej wizji pola bitwy jest mniejszej ryzyko utraty żywego personelu i do tego w głównej mierze US Army dąży, ale ta perspektywa walki „robotów” nad głowami cywili jest na swój sposób przerażającą. Dziś jeszcze z tego żartujemy i traktujemy jak problem przyszłych pokoleń, ale kto wie, jak szybko życie dogoni filmy sci-fi. Czy jako ludzkość jesteśmy gotowi na oddanie wojsk pod kontrolę algorytmów? Obawiam się, że na to pytanie jest już trochę za późno.

Stock image from Depositphotos