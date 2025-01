Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, która zarządza siecią fotoradarów w Polsce zamierza w tym roku znacząco ją rozbudować. Tym razem uwaga zostanie skupiona głównie na urządzeniach do odcinkowego pomiaru prędkości (OPP), które zostaną zamontowane na odcinkach dróg szybkiego ruchu. Już w zeszłym roku wytypowano 43 takie lokalizacje, które zrealizuje firma Sprint S.A. za kwotę około 85 mln złotych. Gdy plan ten zostanie zrealizowany, CANARD będzie nadzorował za pośrednictwem OPP ponad 110 lokalizacji o łącznej długości 670 km.

Noga z gazu na drogach szybkiego ruchu

Odcinkowe pomiary prędkości to prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób na dyscyplinowanie kierowców. Wszyscy wiemy jak jest z fotoradarami, większość kierowców zwalnia przed urządzeniem i zaraz po jego minięciu zapomina o ograniczeniu prędkości. Z OPP nie ma tak łatwo, stałą prędkość, zgodną z ograniczeniem, trzeba trzymać na dłuższym dystansie, co skutecznie studzi ułańską fantazję. Sprawia też, że na danym odcinku drogi jest znacznie bezpieczniej. Do tej pory tego typu urządzenia montowane były na drogach krajowych i wojewódzkich, często w terenie zabudowanym aby ograniczyć zapędy kierowców do szybkiej jazdy.

Najnowsza rozbudowa będzie dotyczyła natomiast praktycznie w całości dróg szybkiego ruchu. Nowe OPP powstaną na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie limity prędkości są stosunkowo duże (odpowiednia 140 km/h i 120 km/h), ale mimo tego kierowcy i tak często poruszają się szybciej. Teraz pośpiech będzie kosztowny. Tym bardziej, że już połowa z tych punktów ma zostać uruchomiona jeszcze przed wakacjami. Warto o tym pamiętać gdy będziecie wybierać się w podróż w letnich miesiącach. Pełna lista nowych OPP znajduje się w tabelce poniżej.

Nr Województwo Początek OPP Koniec OPP Droga 1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e 3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3 8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 10 Łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4 14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2 16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4 24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7 26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4 30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1 32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3 42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6

Wyższe mandaty za prędkość

Jak donosi portal forsal.pl, na bramownicach zamontowane zostaną urządzenia UnicamVELOCITY 4. System ten umożliwia automatyczne rejestrowanie czasu wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi dla każdego pojazdu. Kamery wykonują zdjęcia wysokiej jakości nawet w nocy, a dedykowane oprogramowanie zarejestruje miejsce, datę i czas pomiaru, długość kontrolowanego odcinka oraz dopuszczalną maksymalną prędkość. Po wyliczeniu średniej prędkości z danego odcinka, automatycznie zostanie odnotowane przekroczenie prędkości, a w rezultacie nałożony mandat karny.

Warto przy tym pamiętać, że obecnie maksymalna wysokość mandatu za przekroczenie prędkości to nawet 2500 złotych (5000 złotych w warunkach recydywy). Mandat takiej wysokości dostaniemy gdy przekroczymy dozwoloną prędkość o ponad 71 km/h. Przekroczenie o 61-70 km/h kosztuje 2000 złotych, a 51-60 km/h - 1500 złotych. OPP są oczywiście odpowiednio oznakowane i miejmy nadzieje, że będą notować jak najmniej przekroczeń dozwolonej prędkości. Powinno to poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.