Ulubione VOD z nową wersją aplikacji. Skorzystasz na Androidzie już dziś

Nowe opcje w Apple TV na Androida już dostępne. A co w nich?

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w nowej wersji aplikacji są usprawnienia widoczne na pierwszy rzut oka na ekranie głównym. Użytkownicy od razu zauważą automatycznie odtwarzające się pionowe klipy, które zaserwowany zostały w karuzeli. Te krótkie, dynamiczne materiały wideo pełnią rolę zwiastunów. To one mają nas zachęcić do sięgnięcia po daną serię, serwując najważniejsze informacje na temat wybranych treści. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż klipy odtwarzają się domyślnie bez dźwięku. To ukłon w stronę wszystkich sięgających po aplikację w miejscach publicznych. W prawym górnym rogu ekranu znajdują się dwa przyciski — jeden umożliwia włączenie dźwięku, a drugi pozwala błyskawicznie dodać interesującą treść do listy „Do obejrzenia”. Idealne w swojej prostocie.

Kolejną dużą nowością są rozszerzone ustawienia automatycznych napisów. Apple wprowadziło trzy warianty zachowania napisów, które znane były dotąd użytkownikom iPhone’ów, iPadów oraz Apple TV 4K. Teraz trafiają również do aplikacji na Androida, co zdecydowanie czyni treści bardziej przystępnymi, zwłaszcza dla osób z ograniczonym słuchem lub korzystających z aplikacji w trybie bez dźwięku.

Nowe opcje napisów zawierają:

Wyświetlaj przy wyciszeniu: napisy automatycznie pojawią się, gdy dźwięk zostanie wyciszony lub ustawiony na bardzo niskim poziomie.

Wyświetlaj po cofnięciu: napisy uruchamiają się tymczasowo na maksymalnie 30 sekund po cofnięciu odtwarzania. To świetne rozwiązanie, gdy zależy nam na lepszym zrozumieniu wypowiedzianych kwestii w szybko toczącej się scenie.

W najnowszej wersji doczekaliśmy się również automatycznego odtwarzania rekomendowanych treści. Po zakończeniu oglądania odcinka serialu lub filmu, aplikacja może automatycznie uruchomić kolejną treść rekomendowaną na podstawie naszych wcześniejszych wyborów. Funkcja ta jest domyślnie aktywna, ale użytkownik może ją w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach, podobnie jak możliwość automatycznego odtwarzania następnego odcinka serialu. To elastyczne rozwiązanie pozwala dostosować działanie aplikacji do indywidualnych preferencji.

Apple nareszcie traktuje użytkowników Androida z należytą powagą

Po premierze Apple TV na Androidzie wielu użytkowników ucieszyło się przede wszystkim z tego, że po latach gigant z Cupertino zdecydował się udostępnić swoją aplikację na systemie największego konkurenta. Lepiej późno, niż później. Jednak braki w aplikacji pozostawiały spory niesmak i można było odnieść wrażenie, że firma potraktowała je dość po macoszemu. Tym bardziej cieszy widok solidnej aktualizacji, która nadrabia przynajmniej część zaległości. Jednak to dopiero początek pracy - bo mimo wszystko wciąż daleko aplikacji do tego, co znamy z ekosystemu Apple. Prawdopodobnie kwestią czasu są kolejne poprawki i usprawnienia, na tę chwilę pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość.

